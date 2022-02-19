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Включай, если не слабак. Самые страшные игры

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(2 голосов)

Топ десятилетия

Включай, если не слабак. Самые страшные игры

UA-Футбол
Новина українською

Запасайся успокаивающим и подгузниками, ведь это хорроры, от которых волосы станут дыбом, муравьи будут бегать ежесекундно, а сердце будет биться как бешеное. Ужастики, где ты станешь легкой добычей для страшных монстров и привидений, ваша главная цель – выжить. Вам, геймеры, желаю не сойти с ума и не получить инфаркт, после просмотра топа страшных игр десятилетия.

00:00 Готов страдать?
00:00 Dead Space
00:00 Amnesia: The Dark Descent
00:00 Five Nights at Freddy's
00:00 Outlast
00:00 PT

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