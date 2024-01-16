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Известны системные требования и цена S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

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Уже доступен предзаказ на цифровые и физические издания

Известны системные требования и цена S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

stalker2.com

Новина українською

5-го сентября 2024-го года состоится официальный релиз новой части легендарной серии от украинских разработчиков - S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

На официальном сайте игры уже доступен предзаказ. В частности, за стандартное издание нужно будет заплатить 895 гривен, за Deluxe - 1199 грн, а за Ultimate - 1599 грн. Также для заказа доступны не только цифровые копии нового тайтла, но и физические издания с различными аксессуарами.

Также известны минимальные системные требования для запуска игры:

  • Версия ОС: Windows 10 / Windows 11
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
  • Оперативная память: 8 GB
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB
  • NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  • Место на диске: 150 GB SSD

Напомним, в декабре 2022 года погиб на войне погиб один из разработчиков S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо и "Казаков" Владимир Ежов. Он воевал в составе Вооруженных сил Украины и был убит под Бахмутом в Донецкой области.

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Источник:
S.T.A.L.K.E.R. 2
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