Известны системные требования и цена S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

5-го сентября 2024-го года состоится официальный релиз новой части легендарной серии от украинских разработчиков - S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

На официальном сайте игры уже доступен предзаказ. В частности, за стандартное издание нужно будет заплатить 895 гривен, за Deluxe - 1199 грн, а за Ultimate - 1599 грн. Также для заказа доступны не только цифровые копии нового тайтла, но и физические издания с различными аксессуарами.

Также известны минимальные системные требования для запуска игры:

Версия ОС: Windows 10 / Windows 11

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Оперативная память: 8 GB

Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Место на диске: 150 GB SSD

Напомним, в декабре 2022 года погиб на войне погиб один из разработчиков S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо и "Казаков" Владимир Ежов. Он воевал в составе Вооруженных сил Украины и был убит под Бахмутом в Донецкой области.