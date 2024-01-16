Официально: Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 5 сентября 2024 года

Украинская студия-разработчик компьютерных игр GSC Game World объявила об окончательной дате релиза новой части легендарной серии S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

"На протяжении всего откровенно сложного процесса разработки мы понимали, что время - это главный ресурс и потребность для команды. Оценив масштабы работ по полишингу и понимая, что не можем испытывать ваше терпение слишком сильно, мы были нацелены выпустить игру в 1 квартале 2024 года и работали над тем, чтобы уложиться в установленные сроки.

Однако это не меняет того факта, что в начале этого года мы до сих пор отмечаем моменты технического несовершенства, которые надо исправить в S.T.A.L.K.E.R. 2 чтобы достичь того уровня качества, что ожидают игроки. Нет никакого способа сделать очередную задержку менее удручающей, поэтому мы решили четко объяснить наши причины отложить игру ради очередной волны доработок. Финальная дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля - 5 сентября, 2024 года.

Мы знаем, что вы ждете этого момента - и поверьте, мы тоже. Но путешествие в Зону требует дополнительной подготовки, ради уверенности в ее качестве. Спасибо за ваше терпение и поддержку. В течение года вы точно увидите еще очень много информации об игре", - говорится в официальном сообщении игры в X.