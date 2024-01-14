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КАН-2023. Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1. Фаворит не смог сделать больше. Видеообзор матча
Забили в первом тайме, дальше - тишина
Фото: twitter.com/CAF_Online
Сборные Нигерии и Экваториальной Гвинеи расписали ничью в поединке первого тура Кубка африканских наций-2023. Гвинейцы первыми открыли счет на 36-й минуте, однако через две минуты, усилиями Осимхена, нигерийцы сравняли счет.
Следующий поединок номинальные хозяева проведут против лидера группы и страны-хозяйки турнира Кот-д'Ивуара, у которых три балла. Сборная Гвинеи-Бисау идет без набранных очков.
Кубок Африки. Группа А. 1-й тур
Нигерия - Экваториальная Гвинея - 1:1
Голы: Осимхен, 38 - Сальвадор, 36
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