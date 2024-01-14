КАН-2023. Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1. Фаворит не смог сделать больше. Видеообзор матча

Сборные Нигерии и Экваториальной Гвинеи расписали ничью в поединке первого тура Кубка африканских наций-2023. Гвинейцы первыми открыли счет на 36-й минуте, однако через две минуты, усилиями Осимхена, нигерийцы сравняли счет.

Следующий поединок номинальные хозяева проведут против лидера группы и страны-хозяйки турнира Кот-д'Ивуара, у которых три балла. Сборная Гвинеи-Бисау идет без набранных очков.

Кубок Африки. Группа А. 1-й тур

Нигерия - Экваториальная Гвинея - 1:1

Голы: Осимхен, 38 - Сальвадор, 36