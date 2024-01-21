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КАН-2023. Марокко - ДР Конго 1:1. Видеообзор матча
Претендуют на выход из группы
Фото: CAF
Фавориты матча Марокко не смогли одолеть ДР Конго. Радость болельщикам обеспечили уже на 6-ой минуте главные звезды хозяев Хакими и Зиеш - один отдал ассист другому. Но удержать победу не удалось. И это мы еще не забываем о нереализованном пенальти от ДР Конго.
После 2-го тура Марокко занимает первую строчку в группе с 4-мя очками, а их сегодняшние соперники идут вторыми - у них 2 балла. Замбия (1) и Танзания (0) свой поединок еще не доиграли.
Кубок Африки. Группа F. 2-й тур
Марокко - ДР Конго - 1:1
Голы: Хакими, 6 - Катомпа Мвумпа, 76
Незабитый пенальти: Бакамбу (ДР Конго), 42
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