КАН-2023. Марокко - ДР Конго 1:1. Видеообзор матча

Фавориты матча Марокко не смогли одолеть ДР Конго. Радость болельщикам обеспечили уже на 6-ой минуте главные звезды хозяев Хакими и Зиеш - один отдал ассист другому. Но удержать победу не удалось. И это мы еще не забываем о нереализованном пенальти от ДР Конго.

После 2-го тура Марокко занимает первую строчку в группе с 4-мя очками, а их сегодняшние соперники идут вторыми - у них 2 балла. Замбия (1) и Танзания (0) свой поединок еще не доиграли.

Кубок Африки. Группа F. 2-й тур

Марокко - ДР Конго - 1:1

Голы: Хакими, 6 - Катомпа Мвумпа, 76

Незабитый пенальти: Бакамбу (ДР Конго), 42

