Осимхен рискует пропустить полуфинал Кубка Африки против ЮАР

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен может не принять участие в полуфинальном матче Кубка африканских наций против Южной Африки. Из-за дискомфорта в животе игрок не поехал вместе с остальной командой в понедельник в Буаке (Кот-д'Ивуар), где состоится встреча. Об этом сообщает Sports Brief.

По данным источника, члены медицинской бригады сообщили, что игрок находится под их пристальным наблюдением, и в случае улучшения своего состояния присоединится к товарищам по сборной завтра утром.

На счету Осимхена один забитый гол в финальной стадии турнира. Поединок между Нигерией и ЮАР состоится завтра, 7 февраля, в 19.00 по киевскому времени.