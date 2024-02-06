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Осимхен рискует пропустить полуфинал Кубка Африки против ЮАР

Кубок Африки

Огромная потеря для нигерийцев

Осимхен рискует пропустить полуфинал Кубка Африки против ЮАР

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен может не принять участие в полуфинальном матче Кубка африканских наций против Южной Африки. Из-за дискомфорта в животе игрок не поехал вместе с остальной командой в понедельник в Буаке (Кот-д'Ивуар), где состоится встреча. Об этом сообщает Sports Brief.

По данным источника, члены медицинской бригады сообщили, что игрок находится под их пристальным наблюдением, и в случае улучшения своего состояния присоединится к товарищам по сборной завтра утром.

На счету Осимхена один забитый гол в финальной стадии турнира. Поединок между Нигерией и ЮАР состоится завтра, 7 февраля, в 19.00 по киевскому времени.

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Источник:
Sports Brief
Опубликовал: Александр Бураков
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