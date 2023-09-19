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Ибрагимович помогал Пиоли на тренировке Милана перед матчем ЛЧ с Ньюкаслом

Лига Чемпионов
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Златан посетил тренировку итальянского клуба перед матчем Лиги чемпионов

Ибрагимович помогал Пиоли на тренировке Милана перед матчем ЛЧ с Ньюкаслом

milanpres

UA-Футбол
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Бывший нападающий "Милана" Златан Ибрагимович посетил тренировку итальянского клуба перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Как сообщает MilanPress.it, 41-летний швед помогал главному тренеру "Милана" Стефано Пиоли на тренировочном занятии.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть, помимо "Милана", за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". За карьеру Златан провел 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

Сегодня, 19 сентября, "Милан" сыграет с "Ньюкаслом" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 19:45.

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В статье: Златан Ибрагимович
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Источник:
milanpress

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