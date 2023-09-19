Милан - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 19.09.2023

Лига чемпионов, группа F, первый тур

19 сентября 2023. Милан, “Сан Сиро”

“Милан” 19:45 “Ньюкасл”

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“Ньюкасл” вернулся в Лигу чемпионов после двадцатилетнего отсутствия и сразу же попал в самую сложную группу, которую себе только можно было представить. В первом туре команда Эдди Хау сыграет на легендарном “Сан-Сиро” против “Милана”.

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Новости Милана

“Милан” снова проиграл в дерби. В пятый раз подряд. В этот раз победа “Интера” была более чем убедительна. “Нерадзурри” просто уложили “россонери” на лопатки, забив на четыре гола больше (5:1). У “Милана” было больше владения, но “Интер” проводил острые атаки, нанес больше ударов, создал больше голевых моментов, и закономерно победил.

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Но не стоит переоценивать значение этого результата. “Интер” крайне неудобный соперник для “Милана”, и Пиоли все еще не знает как противостоять 3-5-2 Индзаги. До встречи с “нерадзурри” Милан выиграл в Серии А все три матча с общей разницей 8:2, в том числе и у “Ромы” на “Олимпико” (2:1).

Перед игрой с “Ньюкаслом” расположении “Милана” посетил Златан Ибрагимович. Возможно визит легендарного шведа взбодрит игроков “Милана”, но не менее важными будут и тактические установки Пиоли. Ожидается, что в старт “россонери” вернется Томори, а Чуквуезе сыграет вместо Пулисика.

Новости Ньюкасла

“Ньюкасл” начал сезон разгромными 5:1 над “Астон Виллой”, но затем проиграл три матча подряд. Во время международной паузы Эдди Хау был в глубоких раздумьях. Что пошло не так? Почему его команда проиграла вдесятером “Ливерпулю” (1:2), а затем была просто разгромлена “Брайтоном” (1:3)?

Победа над “Брентфордом” (1:0) в субботу не дала однозначного ответа, в каком состоянии ныне находится “Ньюкасл”. Единственный гол был забит с очень спорного пенальти, а в игре “сорок” не было привычной интенсивности и азарта. Вновь немного потерянным выглядел Бруну Гимарайнс, дорогостоящие новички Исак и Тонали и вовсе остались в запасе. Однако три очка – это три очка, и они всегда приносят дополнительную мотивацию.

“Ньюкасл” прилетел в Милан с задержкой и был встречен проливным ливнем. “Сороки” отказались от предматчевой тренировке на “Сан-Сиро”, но не видят в этом никаких проблем. Уиллок и Жоэлинтон пропустят матч с “Миланом” из-за травм.

Статистика команд, цифры и факты

Матч с “Брентфордом” (1:0) был первым в нынешнем сезоне, в котором “Ньюкаслу” удалось не пропустить.

“Милан” и “Ньюкасл” еще не сыграли ни одной ничьи в сезоне 2023/24.

Показатели “Милана” против английских команд: 12 побед, 13 ничьих, 19 поражений (разница мячей 47:55).

Победа над “Тоттенхэмом” (1:0) в первом матче 1/8 ЛЧ-2022/23 прервала пятиматчевую проигрышную серию “Милана” английским командами.

Показатели “Ньюкасла” против итальянских команд: две победы, две ничьи, три поражения (разница мячей 5:9).

“Ньюкасл” не играл против итальянских клубов с сезона 2006/07 (победа над “Палермо” 1:0 в Кубке УЕФА).

“Ньюкасл” выиграл всего один из восьми последних выездных матчей еврокубков (сезон 2012/13 игра Лиги Европы против “Металлиста” в Харькове, 1:0).

“Милан” и “Ньюкасл” ранее никогда не играли друг против друга.

Последние пять матчей Милана и Ньюкасла

Милан

16.09 “Интер” 1:5 (Серия А)

01.09 “Рома” 2:1 (Серия А)

26.08 “Торино” 4:1 (Серия А)

21.08 “Болонья” 2:0 (Серия А)

13.08 “Новара” 4:2 (Товарищеский матч)

Ньюкасл

16.09 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)

02.09 “Брайтон” 1:3 (АПЛ)

27.08 “Ливерпуль” 1:2 (АПЛ)

19.08 “Ньюкасл” 0:1 (АПЛ)

12.08 “Астон Вилла” 5:1 (АПЛ)

Личные встречи

Все когда бывает впервые – во вторник “Милан” и “Ньюкасл” проведут первый между собой первый официальный матч в истории.

Где смотреть матч Милан – Ньюкасл

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Ориентировочные составы

“Милан”: Маньян – Эрнандес, Чау, Томори, Калабрия – Крунич, Побега, Лофтус-Чик – Леау, Жиру, Чуквуезе

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнс, Тонали – Альмирон, Исак, Барнс

Ставки и Коэффициенты на матч Милан – Ньюкасл

Прогноз на матч Милан – Ньюкасл от UA-Football

В составе “Ньюкасла” немало опытных игроков, но сам клуб не участвовал в Лиге чемпионов два десятилетия. Это фактор может как повлиять на итоговый результат, так и нет. “Милан” будет стремиться забыть свое поражение “Интер”, а “сороки” часто испытывают проблемы в выездных матчах. Тем не менее, они способны удивить. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.