Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024

Внимание почти всей футбольной общественности во вторник будет приковано к поединку "Барселоны" и "ПСЖ". Первая четвертьфинальная игра завершилась в пользу испанского клуба. Коллектив Хави довольно неожиданно одолел грозных парижан на выезде (2:3). Но преимущество в один мяч перед ответной игрой еще ничего не гарантирует.

Четвертьфинал Лиги чемпионов. Второй матч

16.04.2024. "Эстадио Олимпико" (Барселона)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Барселона - ПСЖ. 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Барселона

"Барселона" - живая. Последние результаты команды во всех турнирах не могут не радовать болельщиков. Что-то магическое и удивительное происходит со времени объявления Хави об уходе из клуба. Коуч сказал, что летом уйдет, и тут началось - ни одного поражения от "Барселоны" (13 матчей подряд).

Очень интересно было увидеть как каталонцы будут действовать в Париже. Какой будет их план? Думаем, что "сине-гранатовые" удивили всех. Команда продемонстрировала компактную и довольно надежную игру в обороне, с которой были вынуждены как-то бороться ловкие игроки "ПСЖ". Да, 2 гола соперник забил. Но за все остальные минуты стоит похвалить. Атакующая составляющая тоже имела высокий уровень. Контратаки были колючими и результативными. Короче говоря, справедливая победа.

Четвертьфинал показал еще и важность для "Барселоны" таких игроков, как де Йонг и Педри. Эти двое были под вопросом на матч, но врачи в последний момент все же разрешили выйти на поле. Их роль в победе - неоценима. Один ассист Педри на Рафинью чего стоит.

После этого каталонцы еще имели игру в чемпионате. Выезды к андердогам часто являются тяжелым приключением для "Барсы". Соперник полностью закрывается в защите, а тебе нужно весь матч пытаться продавить его. Поэтому поединок с "Кадисом" получился напряженным. Однако гол Феликса принес важные 3 очка.

Матч Ла Лиги пропускали из-за дисквалификаций Левандовски, Канселу и Мартинес. Их отдых должен пойти команде на пользу. Правда, с "ПСЖ" не поможет Кристенсен и Роберто. Автор третьего гола в ворота Доннаруммы и капитан команды перебрали желтых карточек. Бальде и Гави до сих пор восстанавливаются - они помочь, к сожалению, тоже не могут.

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ПСЖ

Было заметно, что наставник "ПСЖ" Луис Энрике имел огромное желание показать себя и свой тренерский талант бывшему клубу. Ротация в игре Лиги 1 перед четвертьфиналом ЛЧ и полный матч Мбаппе в среду (несмотря на его неудачную игру и не лучшие отношения с тренером) показали, что выиграть хотелось вопреки всему. Собственно, это он и говорил на предматчевой пресс-конференции.

"ПСЖ" мечтает о трофее Лиги чемпионов, ведь до сих пор не может похвастаться победой в главном турнире Европы. Сделать это всегда что-то мешало. Вот, будто в этом сезоне все должно быть как надо, глядя на форму команды. Но тут разъяренная "Барселона" ставит подножку в первом матче четвертьфинала. Опять проблемы. 27 поединков подряд "ПСЖ" шел без поражений...

Кадры. Кимпембе, Курзава и Рико уже длительный период времени восстанавливаются после травм. Но хорошие новости есть - Ашраф Хакими возвращается в состав после дисквалификации. Все остальные тоже получат возможность выйти на поле "Эстадио Олимпико".

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Барселоны":

13.04. "Кадис" - "Барселона" 0:1 (Ла Лига)

10.04. "ПСЖ" - "Барселона" 2:3 (Лига чемпионов)

30.03. "Барселона" - "Лас-Пальмас" 1:0 (Ла Лига)

Последние 3 встречи "ПСЖ":

10.04. "ПСЖ" - "Барселона" 2:3 (Лига чемпионов)

06.04. "ПСЖ" - "Клермон" 1:1 (Лига 1)

03.04. "ПСЖ" - "Ренн" 1:0 (Кубок Франции)

Последние 3 очные встречи:

10.04. "ПСЖ" - "Барселона" 2:3 (Лига чемпионов)

2021. "ПСЖ" - "Барселона" 1:1 (Лига чемпионов)

2021. "Барселона" - "ПСЖ" 1:4 (Лига чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Барселона - ПСЖ от UA-Футбол

Парижане не проигрывают в гостях 13 матчей подряд. В их играх почти всегда много голов, а тут еще и ситуация, когда надо отыгрываться. "Барселоне" должны помочь фанаты на стадионе, преимущество в один мяч и хорошая в последнее время игра в защите. Хотя заблокировать Мбаппе дважды - еще та задача. Вполне возможно, что во вторник "ПСЖ" не проиграет в результативном матче. Но дальше пройдет "Барселона".

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша