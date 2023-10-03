ЛЧ. Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3. Турецкий ад на Олд Траффорд

"Галатасарай" приехал в Манчестер не отбиваться, а выигрывать. Турецкий коллектив продемонстрировал, как нужно наказывать своих соперников за ошибки. А ошибок в исполнении "Юнайтед" сегодня хватало.

Трехминутная атакующая вспышка от манкунианцев в дебюте встречи, после которой показалось, что сегодня возможна легкая прогулка и разгром команды Окана Бурука, была погашена стараниями капитана "львов" Абдулкерима Бардакчи, который действительно успокоил свою команду несколькими уверенными отборами и перехватами.

Впрочем, после небольшого перерыва в активности, свой гол "Манчестер Юнайтед" все же нашел. Произошло это после стремительной контратаки, которая началась передачей на Маркуса Рэшфорда. Форвард манкунианцев сначала выиграл забег у своего оппонента, а затем отдал точную подачу на голову Расмусу Хойлунду, который спокойно отправил мяч в сетку ворот Муслеры.

Однако радовались трибуны "Олд Траффорд" недолго, ведь через 6 минут Дэвисон Санчес сделал длинный заброс вперед, где пытался открываться бывший игрок "красных дьяволов" Вильфред Заха. Ивуариец выиграл физическую борьбу у Диогу Далота и немного неуклюжим ударом с рикошетом от газона перебросил Андре Онана. Легкий обмен голами прекрасно вписывался в общую, достаточно сумбурную игровую картину, которую мы наблюдали на изумрудном покрытии "Театра Мечты".

После такого холодного душа, частично и в прямом смысле, ведь в середине первого тайма в Манчестере пошел обильный дождь, подопечные тен Хага начали больше контролировать мяч и куда взвешеннее начинать собственные атаки. Особенно хочется выделить активность Маркуса Рэшфорда и очень тонкие и своевременные передачи от Каземиро. А "Галатасарай" смирился с ролью второго номера и рассчитывал на потенциальные контратаки.

Во второй половине встречи манкунианцы стали позволять гостям больше активных действий у своих ворот, но вместе с тем сами не стеснялись давить на ворота Муслеры. На 53-й минуте у команды тен Хага была прекрасная возможность снова выходить вперед: Кристиан Эриксен, который вышел на замену на второй тайм, отдал идеальный пас на ход Рэшфорду. Это был едва ли не выход два в одного, ведь параллельно с Маркусом свой забег делал Бруну Фернандеш, впрочем передача от англичанина была далека от идеала и ее смог выбить один из защитников турецкой команды.

Еще через 5 минут Хойлунд уже второй раз в этом матче сорвал овации домашних трибун, но его гол после классной передачи Мейсона Маунта был забит из явного офсайда. Именно после этого незасчитанного взятия ворот "Юнайтед" забегал так, как никогда в этом матче. Фернандо Муслера лишь успевал спасать и жаловаться на свою линию обороны.

На 67-й минуте Хойлунд нашел свой момент и на этот раз забил чистый гол. Передача от Икарди назад была перехвачена из-за того, что поскользнулся Девинсон Санчес. Нападающий "Манчестер Юнайтед" подобрал мяч и реализовал выход один на один с уругвайским стражем ворот. Это третий гол датчанина в двух матчах Лиги Чемпионов в составе "красных дьяволов".

Как ни странно, но как только "Юнайтед" вышел вперед, они сразу отдали инициативу своему сопернику, которой турки с удовольствием воспользовались. Софьян Амрабат явно прозевал забегание от Бариша Йилмаза, которого нашел Мауро Икарди. Прострел от вингера "Галатасарая" точно на Керема Актюркоглу, который является едва ли не лучшим игроком "львов" в этом матче, а тот легко отправил мяч в дальний угол ворот Андре Онана. 2:2.

Но проблемы для Андре Онана и "Манчестер Юнайтед" на этом не завершились. Камерунский вратарь, которого сейчас и так сокрушительно критикуют, в простой ситуации отдал пас точно на Мертенса, после чего Каземиро пришлось фолить, чтобы остановить атаку гостей. Это пенальти и это вторая желтая для бразильца, все из-за одного неточного паса от Андре. Но тот фол и красная Каземиро все же была не напрасной, ведь Мауро Икарди просто не попал по воротам, когда выполнял одиннадцатиметровый удар.

Однако через несколько минут Икарди все же реабилитировался за незабитый пенальти. Вынос мяча от Девинсона Санчеса оказался четкой голевой передачей на аргентинского нападающего, а все из-за низкой позиции Амрабата, который позволил ему избежать офсайда. Выход один на один и красивый черпачок через Андре Онана - 2:3.

До конца встречи хозяева все же попытались отыграться, но их попытки забить спасительный третий гол выглядели как-то обреченно. Сегодня они были наказаны за неосторожность и банальные ошибки, которые просто недопустимы на таком уровне. Стамбульцы возвращаются домой с исторической победой на "Олд Траффорд", а шансы манкунианцев на выход в плей-офф Лиги Чемпионов теперь под большим вопросом.

Лига Чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

"Манчестер Юнайтед" — "Галатасарай" 2:3

Голы: Хойлунд (17, 67) — Заха (23), Актюркоглу (71), Икарди (81)

На 78-й минуте Мауро Икарди не реализовал пенальти

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Варан, Линделеф, Амрабат (Марсьяль, 89) — Каземиро, Маунт (Антони, 85) — Фернандес, Межбри (Эриксен, 46), Рэшфорд (Гарначо, 69) — Хойлунд

"Галатасарай": Муслера — Буй, Санчес, Бардакчи, Ахелиньо (Ндомбеле, 84) — Торрейра (Оливейра, 61), Айхан (Нельссон, 84) — Тете (Йилмаз, 61), Актюркоглу, Заха (Мертенс, 72) — Икарди

Предупреждения: Каземиро (35), Далот (38) — Торрейра (31), Буй (61), Оливейра (86)

Удаление: Каземиро (77)