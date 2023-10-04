Не в еврокубках. Как Шахтер знакомился с бельгийским футболом

19 августа 1962 года в Донецке проходило чествование футболистов "Шахтера", которые неделей ранее во второй раз подряд завоевали Кубок СССР. И частью этого торжественного мероприятия, проходившего на ЦС "Шахтер" стал международный товарищеский матч между "горняками" и бельгийским "Льежем", совершавшим тогда турне по Советскому Союзу. В то время это был один из ведущих клубов Бельгии (вице-чемпион сезона-1960/61), возглавляемый опытным сербский тренером Браниславом Секуличем, который, еще будучи игроком, в составе сборной Югославии участвовал в I чемпионате мира по футболу в 1930 году.

По ходу официальной части церемонии тогдашний председатель Федерации футбола УССР Николай Кузнецов вручил донецким футболистам почетные грамоты республиканского совета Союза спортивных обществ и организаций и Федерации футбола Украины, а также специально учрежденные значки Федерации. Кроме того, игроки «Шахтера» получили грамоты и дипломы областных организаций. Завершая торжественную часть мероприятия, команда, как это было заведено, под звуки оркестра и аплодисменты 24 тысяч зрителей на трибунах совершила круг почета по стадиону.

А вот состоявшийся затем матч против "Льежа" почета дончанам не принес. Скорее, наоборот. Дело в том, что через три дня после описываемых событий, 22 августа, "Шахтеру" предстоял важный и принципиальный поединок чемпионата страны против киевского "Динамо". А потому главный тренер "горняков" Олег Ошенков решил поберечь некоторых из своих лидеров. Возможно наставника "оранжево-черных" несколько дезориентировало и то обстоятельство, что несколькими днями ранее бельгийцы были разбиты в Москве "Торпедо" – 2:4, забив оба своих мяча в самой концовке, когда "автозаводцы" уже доигрывали. Видимо Ошенков посчитал, что с таким соперником справятся и дублеры, и выставил на игру далеко не самый боевой состав. Из стабильно основных игроков с первых минут на поле вышли вратарь Борис Стрелков, защитники Николай Головко и Вячеслав Алябьев и капитан команды Владимир Сальков. И в результате случилось то, что дало потом повод газете "Радянська Донеччина" написать в своем отчете о матче: "Ця зустріч показала, що "Шахтар" не має ще в своїх рядах повноцінної заміни на багатьох ланках і лініях".

Бельгийцы начали матч в таком темпе, с таким задором и остротой, что значительно ослабленный состав "горняков" не выдержал и 15-минутного напора соперников. На исходе четверти часа игры счет открыл центрфорвард "Льежа" Виктор Вегрия, сумевший точно пробить по воротам из района 11-метровой отметки. А через полторы минуты отличился правый крайний гостей Клод Кроте, мастерски закрутивший с углового "сухой лист".

Больше архивных истори из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Чтобы избежать полного фиаско Олегу Ошенкову пришлось-таки задействовать своих ведущих игроков, которым он собирался дать отдохнуть. После перерыва в игру вступила ударная тройка нападения "Шахтера" Родин – Сапронов – Савельев. Большая половина второго тайма прошла на половине поля гостей. Но пробить хотя бы раз резервного вратаря сборной Бельгии Ги Делласа дончанам так и не удалось. Зато гости в самой концовке матча сумели довести счет до крупного. За пять минут до финального свистка стремительную контратаку льежцев результативно завершил их конголезский инсайд Доминик Мучимуана. Итоговые 0:3 стали большим разочарованием и для свежеиспеченных триумфаторов Кубка СССР и для их поклонников, собравшихся на трибунах...

Очень хочется верить в то, что сегодня в Антверпене "горняки" окажутся такими же неробкими гостями.

Фото - архивные