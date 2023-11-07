Ризнык: Перед матчем с Барселоной было очень много теоретических занятий

Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал для UA-Футбол победу в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

“ - Чем вас удивил соперник?

- Мы тщательно подготовились. Перед матчем было очень много теоретических занятий. Мы сегодня очень уверенно сыграли в обороне, потому что прежде тщательно разбирали игру футболистов противника.

- На старте матча Гочолейшвили с Бондарем чуть не подарили мяч Левандовскому, а затем Роберт жестко врезался в Вашу ногу. Неудачно вошли в игру?

- Просто немного друг друга не поняли, но хорошо, что команда помогла исправить эти ошибки.

- Как чувствовали себя после удара по ноге от Роберта?

- Было неприятное столкновение, из-за которого я забил мышцу. Но спасибо нашим медикам: подлатали и я продолжил игру.

- Можно ли считать этот результат эффектом прихода нового тренера?

- Я считаю, что да. Он поставил новую схему. Также дал много из моральной стороны. Вы сами видели на поле, как ребята отдавались и дрались друг за друга.

- На какой результат рассчитывает команда в матче "Порту" – "Антверпен"?

- Мы пока не обращали внимание на этот матч. В первую очередь мы зациклены на нашей игре и наших результатах. Потому как сыграют сегодня и как это нам может быть выгодно… Будем смотреть.

- Команда стала ближе к плей-офф Лиги чемпионов.

- Да, теперь будем бороться за выход в 1/8 финала. Мы не рассматриваем третье место в группе и все будем доказывать на поле”, - сказал Ризнык.