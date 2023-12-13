Решится все. Ньюкасл – Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.12.23

Лига чемпионов

Группа F, шестой тур

13 декабря, 22:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Интересная ситуация сложилась в группе смерти перед последним туром. "Боруссия" Дортмунд гарантировала себе плей-офф и будет бороться с ПСЖ только за первую строчку. Вместо этого "Ньюкасл" и "Милан", которые идут на дне турнирной таблицы с одинаковым количеством очков, могут сегодня как и вылететь из еврокубков полностью, так и квалифицироваться в 1/8 ЛЧ или хотя бы в плей-офф Лиги Европы.

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Новости Ньюкасла

Немного дела "Ньюкасла" пошли на убыль. За последние семь матчей "сороки" выиграли два раза: дома у кризисных "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Также была зафиксирована ничья против ПСЖ в пятом туре группового этапа ЛЧ. Она была особенно несправедлива. "Сороки" вели к 90+8 минуте в счете, но из-за "левого" пенальти потеряли два очка. Теперь для прохода в 1/8 финала им нужна сегодня только победа и чтобы парижане в параллельном поединке не победили "Боруссию" в Дортмунде.

В АПЛ тоже все обстоит не лучшим образом. За последние два поединка "Ньюкасл" пропустил семь голов, забив один. В том числе проиграл "Эвертону" со счетом 0:3. Пусть и “ириски” сейчас на подъеме, однако для претендента на топ-4 недопустимо проигрывать такой команде. Сейчас "сороки" находятся на седьмом месте в АПЛ. До четвертого "Манчестер Сити" не хватает семи очков.

Кадры хозяев

Такие проблемы в результатах вызваны в том числе и кадровыми потерями. О дисквалификации Тонали известно давно – этот важный игрок центра поля не сыграет и сегодня против родной команды. Параллельно в лазарете целая когорта футболистов: Андерсон, Барнс, Берн, Мерфи, Манкильо, Ботман, Таргетт, Уиллок и основной голкипер Поуп. Эдди Хау в тупике.

Новости Милана

"Росонери" тоже не в лучшей форме. Однако у них целый сезон таких "качелей". К примеру, спаренные матчи против ПСЖ. Сначала итальянский клуб в гостях уступил 0:3, а затем дома одержал волевую победу со счетом 2:1. На данный момент у команды пять очков – столько же, сколько у Ньюкасла – и текущее последнее место в группе. Но победа сегодня и вышеупомянутая потеря зачетных пунктов ПСЖ на “Вестфаленштадион” теоретически выводит “Милан” на второе место.

Команда Пиоли на минувших выходных уступила “Аталанте” в Серии А. Это поражение было закономерным и постепенным. “Бергамаски” дважды выходили вперед и столько же раз теряли преимущество в счете. В конце матча Калабрия одержал красную, а Муриэль вырвал победу для Гасперини. Однако в турнирной таблице "россонеры" прочно закрепились на третьей позиции: ко второму "Ювентусу" семь очков, но и от четвертой "Ромы" четыре зачетных пункта.

Кадры гостей

У Пиоли тоже немалая головная боль по поводу потерь, однако, действительно, не такая большая, как у Эдди Хау. В лазарете находятся шесть игроков: Тиав, Кьер, Калюлю, Пеллегрино, Спортьелло и Кальдара.

Последние пять матчей Ньюкасла и Милана

Последние пять встреч хозяев

10.12. Тоттенхэм – Ньюкасл 4:1 (АПЛ)

07.12. Эвертон – Ньюкасл 3:0 (АПЛ)

02.12. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

28.11. ПСЖ – Ньюкасл 1:1 (ЛЧ)

25.11. Ньюкасл – Челси 4:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

09.12. Аталанта – Милан 3:2 (Серия А)

02.12. Милан – Фрозиноне 3:1 (Серия А)

28.11. Милан – Боруссия Д 1:3 (ЛЧ)

25.11. Милан – Фиорентина 1:0 (Серия А)

11.11. Лечче – Милан 2:2 (Серия А)

Личные встречи между командами

Всего однажды играли коллективы в очных поединках. Это произошло в сентябре в рамках первого тура группы Лиги чемпионов. В том матче в Италии "Милан" полностью переиграл испуганный "Ньюкасл", но "сороки" выстояли нули и все-таки привезли домой один зачетный пункт.

Турнирная таблица группы F

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Боруссия Д 5 3 1 1 6-3 10 2 Пари Сен-Жермен 5 2 1 2 8-7 7 3 Ньюкасл 5 1 2 2 5-5 5 4 Милан 5 1 2 2 3-7 5

Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Милан

Прогноз на матч Ньюкасл – Милан от UA-Football

Игра на три результата. Когда одна команда забьет, то вторая должна сразу же отыгрываться, ведь для плей-офф ЛЧ нужно будет отмечаться дважды. Главный вопрос состоит в том, когда будет первый гол. После этого должно стать интереснее. Ведь, скорее всего, команды начнут матч очень осторожно и, соответственно, скучно. Прогноз: Обе забьют во втором тайме (Кф 3).