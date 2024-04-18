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Родри о вылете от Реала: Честно говоря, я сегодня видел лишь одну команду

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Не всегда побеждает тот, кто играет лучше

Родри о вылете от Реала: Честно говоря, я сегодня видел лишь одну команду

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" не удалось защитить титул победителя Лиги чемпионов, уступив в серии послематчевых пенальти королевскому клубу. Полузащитник горожан Родри не скрывал своего разочарования от вылета из турнира.

"Честно говоря, я сегодня видел лишь одну команду. Единственный момент, который у них был, они его забили, а мы проигрывали почти всю игру и в итоге нам удалось сравнять счет. Мы знали, что игра будет длинной для нас, но мы не ожидали, что они будут сидеть так глубоко в защите. У нас было ощущение, что пенальти для них удобнее. Опять настала их очередь. Как всегда. Теперь пришло время поднять ребят... и поздравить "Реал Мадрид", - цитирует полузащитника "Манчестер Сити" Marca.

Добавим, что во время игры Родри отдал больше всего передач (142), создал наибольшее количество голевых моментов (5) и чаще всего возвращал себе мяч (11) из всех игроков в этом поединке. Он также отдал больше передач в финальную треть поля в матче (68), чем "Реал Мадрид" в целом (35).

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Родри
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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