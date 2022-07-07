​​​​​​​Лига конференций. Первый квалификационный раунд. Победы гибралтарцев, исландцев и эстонцев 

Лига конференций. Первый квалификационный раунд. Первые матчи

“Алашкерт” Армения – “Хамрун” Мальта 1:0

Гол: Едигарян 25

Джеймс, Диас, Эмерсон, Додо, Хонни – в игре “Алашкерта” с “Хамруном” было немало игроков с “футбольными” фамилиями, но единственный гол в матче забил 32-летний центрбек Артак Едигарян, в свое время проведший полгода в донецком “Металлурге”,

“Санта-Колома” Андорра – “Брейдаблик” Исландия 0:1

Гол: Торвалдссон 14

Исландский “Брейдаблик” в четвертом сезоне подряд участвует в еврокубках. В прошлом году команда из Коупавогюра дошла до третьего квалификационного раунда ЛК, уступив в нем “Абердину”. Новая кампания начинается для “Брейдаблика” гостевой победой над андоррской “Санта-Коломой”.

“Паневежис” Литва – “Милсами” Молдова 0:0

Литовский “Паневежис” более 25 минут играл вдесятером, но бронзовый призер прошлого первенства Молдовы не сумел воспользоваться выгодной для себя ситуацией.

“КуПС” Финляндия – “Дила” Грузия 2:0

Голы: Икауниекс 32, Вайринен 90+1 (пен.)

Экс-вратарь “Металлиста”, “Черноморца”, “Металлиста 1925” и “Ворсклы” Даниил Каневцев вышел в стартовом составе на матч против финского “КуПСа”, но сохранить ворота на замке ему не удалось – 25-летний украинский вратарь пропустил дважды.

“Борац Баня-Лука” Босния и Герцеговина – “Б-36” Фарерские острова 2:0

Голы: Татар 37, Пишчевич 84

Для фарерского коллектива с поэтическим названием “Б-36” выезд в Боснию и Герцеговину закончился неудачей – “Борац” выиграл 2:0.

“Сабуртало” Грузия – “Партизани” Албания 0:1

Гол: Кара 47

20-летний бразильский форвард “Сабуртало” с громкой фамилией Винисиус остался в запасе и возможно именно его вклада грузинской команде не хватило, чтобы сыграть с албанским “Партизани” хотя бы вничью.

“Погонь” Польша – “КР Рейкьявик” Исландия 4:1

Голы: Дрыгас 7, Захович 16, Бартковски 40, Бартковски 56 – Ларуссон 71

Летом “Погонь” назначила главным тренером шведа Йенса Густафссона и возможно скандинавский опыт 43-летнего специалиста помог польскому клубу уверенно разобраться с исландским “Рейкьявиком”.

“Мэгпайс” Гибралтар – “Крузейдерс” Северная Ирландия 2:1

Голы: Бент 44, Пайб 49 – Форсайт 62

Прекрасная история. Команда “Мэгпайс” (названная в честь прозвища английского клуба “Ньюкасл” – “сороки”) была основана любителями в гибралтарском пабе Bruno's в 2013 году. Спустя девять лет – первая победа в еврокубках.

“Флора” Эстония – “Сейняйоки” Финляндия 1:0

Гол: Миллер 21

Экс-форвард “Карпат” Сергей Зенев по-прежнему играет в футбол и сегодня он провел 90 минут в победном матче “Флоры” с финским “Сейняйоки”.

“Ружемборк” Словакия – “Кауно Жальгирис” Литва 2:0

Голы: Пилибаитис 13 (авт.), Герец 68

В прошлом сезоне “Кауно Жальгирис” смог дойти лишь до второго квалификационного раунда Лиги конференций. В этом году литовский клуб может остановиться уже в первых матчах – на своем поле литовцам нужно отыгрывать два мяча.