Днепр-1 - АЕК | Онлайн аудио трансляция матча Лиги конференций

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок. Команда UA-Футбол прокомментирует ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций.

Команда Александра Кучера продолжила неудачную полосу матчей украинских команд против АЕК в текущем сезоне. На текущий момент серия киприотского клуба против представителей УПЛ составляет уже пять игр подряд без поражений. По итогам первой встречи соперников неделю назад АЕК сделал весомый шаг для выхода в 1/8 финала Лиги конференций. Однако теперь необходимо защитить это преимущество, против чего однозначно будет "Днепр-1". Днепряне должны будут доказывать на практике, что лидер чемпионата Кипра ничуть не сильнее лидера чемпионата Украины.

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 23 февраля – в 19.40 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко