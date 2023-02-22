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Кучер: В матче с АЕКом будем биться до последнего
Коуч Днепра-1 - о грядущем матче с кипрским АЕКом
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "
Напомним, что в первом поединке на Кипре днепряне уступили со счетом 0:1.
– Что будет главным в завтрашнем матче и будет ли меняться тактика игры по сравнению с первым матчем на Кипре?
– Главное – это, пожалуй, наше желание. Конечно, это желание должно превращаться в наши забитые мячи. Если мы не будем забивать, то нам нечего делать дальше. Да, конечно, ребята должны выйти и быть агрессивными, настроенными, играть большим желанием и получать от этого удовольствие. И чтобы от этого болельщики тоже получали радость. Конечно, изменения в составе будут, но уже посмотрим на это завтра. Утром проснемся и там будем понимать.
- Осознает ли команда, насколько важен результат матча для Украины в годовщину войны?
– Мы это отдаем себе отчет, и ребята это тоже понимают. Будем их готовить, и думаю, что они с полной ответственностью подойдут к этому матчу, потому что для нашей Родины это очень важный матч. Будем биться до последнего.
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