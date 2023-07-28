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Чеснаков: В ответном матче с Дилой ставить автобус не собираемся

Лига конференций
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В ответном матче будет тяжело

Чеснаков: В ответном матче с Дилой ставить автобус не собираемся

vorskla.com.ua

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Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков подвел итог первого матча квалификации Лиги конференций с "Дилой" (2:1) и оценил шансы "Ворсклы" в ответном матче.

– Пожалуй, мы не ожидали такой ловкости от соперника в первом тайме. Футболисты "Дилы" и в предыдущих поединках в Лиге конференций – с ДАКом из Словакии порадовали контролем мяча, но вчера они удивили и скоростными действиями, умением высоко прессинговать.

– Именно поэтому у футболистов "Ворсклы" до перерыва далеко не все получалось?

– Прежде всего, не надо забывать, что для нас это был первый в сезоне официальный матч, тогда как "Дила" уже сыграла несколько туров в чемпионате Грузии и дважды с ДАКом. Во-вторых, у нас в стартовом составе были новички и поэтому где-то еще не хватало сыгранности. Спарринги – это одно дело, а официальные поединки, где градус ответственности значительно выше – совсем другое.

– Именно бразильский новобранец и сыграл неуверенно, когда "Дила" открыла счет.

– Это была скорее коллективная ошибка.

– Что помогло устоять на ногах после этого, говоря языком боксеров, нокдауна?

– Если откровенно, то я не сомневался, что достигнем перелома. Потому что знал, что ребята очень мотивированы и горят желанием не повторять тех промахов, которые привели к неудачам в двух последних квалификациях Лиги конференций, когда проигрывали представителям Финляндии и Швеции. Стоило прибавить в интенсивности, отборе, то выяснилось, что гости к этому не готовы. Помогло нам и то, что "Дила" с ее интернациональным составом, в конце матча сдала физически.

– Считаете, что счет по игре?

– Убежден, что мы больше заслужили победу. Выделять никого из партнеров не буду. Каждый внес свой вклад.

– В предыдущем раунде "Дила" также проиграла первый поединок в гостях ДАКу – 1:2, но дома смогла взять реванш с нужным счетом и прошла дальше.

– Мы об этом помним и поэтому расслабляться или возводить у своих ворот, образно говоря, какие-то автобусы, не собираемся.

Соперник обязательно за это накажет. Поэтому поединок начнется при счете 0:0 и надо будет все доказывать сначала. Постараемся сделать все, чтобы снять проклятие с выступлений "Ворсклы" во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
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Источник:
sport.ua

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