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ЛК. Ворскла - Дила 2:1. Последние минуты иногда и за нас

Лига конференций
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(1 голосов)

Команда Виктора Скрипника начала еврокубковый сезон

ЛК. Ворскла - Дила 2:1. Последние минуты иногда и за нас

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" потеряла в межсезонье несколько важных игроков. У владельца клуба есть проблемы с законом. За кулисами ходят слухи, что уменьшилось финансирование. Все это понятно. Однако при всем этом наборе негатива Виктора Скрипника не могли не тригерить разговоры вокруг "Ворсклы" в пессимистических тонах. Он – тренер амбициозный, уважаемый и авторитетный. И ему очень не хочется, чтобы команду, которую он тренирует, называли "неудачником" еврокубков. А после двух подряд вылетов на ранних стадиях Лиги конференций (от КуПСа, когда полтавчан тренировал Максимов, и от АИКа в прошлом, когда уже был Скрипник) полтавчане максимально приблизились к такому реноме. Противостояние с "Дилой" может все изменить.

Сегодня состоялась первая серия этого противостояния. "Дила" – команда без особых еврокубковых достижений (максимальная высота – раунд плей-офф Лиги Европы), и даже без ситуативных успехов в текущем чемпионате Грузии (пятое место на данный момент). Однако со своей изюминкой. Эта изюминка заключается в большом количестве легионеров, среди которых двое украинцев. Они, - нападающий Николай Ковталюк и вратарь Евгений Кучеренко, - вышли сегодня в основе. И играли с удвоенной мотивацией.

Ковталюк мог забить в первом тайме, когда Гейл сделал для него момент. Партнер прошел на фланге оппонента и выкатил прострел на ногу украинскому нападающему, но Исенко вовремя вышел из ворот. Это была не первая опасность, созданная "Дилой". Буквально на первых минутах тоже был момент, когда один из нападавших из пределов штрафной пробил выше.

"Дила" начала матч лучше, больше владела мячом, лучше выходила из-под прессинга. Но постепенно "Ворскла" адаптировалась, справилась с волнением. И уже начала создавать свой креатив. Лучшее, что было у полтавчан до перерыва – это проход Кане и удар из острого угла в штангу. Потом было еще добивание от Челядина, но неточное. Гол "Ворскле" очень был нужен, но так же про себя думал и соперник.

Минуты с 30-й игра успокоилась. Мяч лучше держался у "Дилы", но "Ворскла" быстрее переходила из обороны в атаку. Очевидно, это и был расчет Виктора Скрипника – от соперника, на скорости. Но все это уже перенеслось на второй тайм.

"Ворскла" терпеливо играла без мяча. Почти не прессинговала, пыталась спровоцировать соперника на ошибку. Такой характер матча, похоже, устраивал и "Дилу", которая по своей природе любит играть первым номером. Тем более проблем "Ворскла" сопернику не создавала впереди: дальние удары Павлюка и Крупского – это ни о чем.

Медленно, вяло матч развивался до 57-й минуты, когда гол соорудил украинский легионер "Дилы" Николай Ковталюк. Он очень умело открылся под прострел с фланга и сильно пробил мимо Исенко. "Ворскла" бросилась отыгрываться, создав момент Фелипе после углового. Но и здесь помешал украинец – вратарь "Дилы" Кучеренко.

Он же справился с дальним ударом Челядина, отбив перед собой, а затем выиграв добивание у Степанюка. Однако "Ворскла" уже не останавливала темп и на скорости "Диле" стало труднее справляться. Это привело к голу Фелипе, который стал возможен после перехвата Степанюка перед чужой штрафной. Бразилец пробил технично, уверенно.

Затем мяч еще раз влетел в ворота грузинской команды, но после игры рукой Степанюка. Это было признаком того, что можно дожать. "Дела" действительно очень глубоко села и поплатилась, когда после позиционной атаки Кане пробил классным дальним ударом с линии штрафной площади.

Трудная, приятная победа… Но "Діла" с таким же счетом проиграла первый матч и на предварительном этапе квалификации. Так что расслабляться рано.

Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Первый матч
27.07.2023. Польша. Тыхы. Стадион "Miejski"
Арбитр в поле – Никола Попов (Болгария)

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Дила" (Гори, Грузия) 2:1
Голы: Фелипе 73, Кане 90+3 - Ковталюк 57

"Ворскла": Исенко - Пердута, Чеснаков, Сантана (Хрипчук 83), Крупский - Павлюк, Юрченко (Нестеренко 74), Челядин (Скляр 74) - Фелипе, Кане - Степанюк

"Дила": Кучеренко – Читейшвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон – Жеан Виктор (Андроникашвили 69), Алеф Сантос, Парулава (Сардалишвили 69) – Гомис (Кухианидзе 80), Ковталюк, Гейл (Мзвакали 74)

Предупреждения: Чеснаков 34, Фелипе 39 - Тевзадзе 55

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В статье: Ворскла (Полтава) Второй квалификационный раунд Дила (Гори)
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Комментарии (13)
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старий фан (Рівне)
27.07.2023 в 23:01
Ворскла- топ. Діла проходить далі
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
27.07.2023 в 22:53
За українців забили Феліпе і Кане. За грузинів - Ковталюк. Хм)
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
27.07.2023 в 22:46
С победой! Главное, что не такие евнухи как СК Дно-1.
Ответить
+1
0
vlotko (Броди)
27.07.2023 в 22:51
Так не можна порівнювати грузинську команду з греками.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
27.07.2023 в 22:46
потішили, хлопці
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+2
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
27.07.2023 в 22:45
Дуже валідольна гра ВП, оговталися тільки у 2 му таймі після ляпаса Діли. Характер є, з перемогою. В Грузіїї буде тяжко.
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+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.07.2023 в 22:28
Ворсклу с победой! Но игра унылое овно!
Ответить
+1
-4
Prideman (Lviv)
27.07.2023 в 22:26
Явно полтавці грузин недооцінили. Думали пішки їх обіграють. Стоячий 1 тайм таке враження, що спали на ходу. Можливо гол грузинів зіграв з ними злий жарт. Ворскла прокинулася від сну, а то би і далі пішки сонні по полю ходили...
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+4
-1
Грязный Гаррик (C)
27.07.2023 в 22:25
Умницы!!!Хорошо играли!С характером!Сантана и Кане главная сила в этом сезоне!!!Нужно найти только еще одного форварда!Ждем уверенную победу у грузин-дома.Воооорскла вперёд!
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+1
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.07.2023 в 22:28
С Дилой из Гори нужен характер?
Ответить
0
-3
Грязный Гаррик (C)
27.07.2023 в 22:30
Для наших клубов -да
+1
-1
Prideman (Lviv)
27.07.2023 в 22:34
З такою грою як сьогодні, дай Бог, щоб хоча би не програли в Грузії...
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2023 в 22:23
канёк - молодчага!
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+5
-1

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