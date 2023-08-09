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Соперник Динамо усилился экс-защитником Барселоны
Испанец присоединился к команде на правах свободного агента
Фото: arisfc.com.gr
"Арис" объявил о подписании испанского защитника Мартина Монтойя.
32-летний футболист заключил двухлетний контракт с греческим клубом. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Монтойя является выпускником Академии "Барселоны", в составе которой и дебютировал в возрасте 20 лет в апреле 2011 года. В течение четырех лет в составе "блаугранас" он провел 67 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 12 ассистов. За все время он трижды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок, по одному разу Суперкубок страны и Лигу чемпионов.
Помимо "Барселоны" 32-летний Мартин выступал за "Интер", "Брайтон", "Валенсию" и "Бетис".
К слову, "Арис" - соперник киевского "Динамо" в Лиге конференций. Первый матч 3-го квалификационного ранда состоится завтра, 10 августа и начнется в 21:15.
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