Соперник Динамо усилился экс-защитником Барселоны

"Арис" объявил о подписании испанского защитника Мартина Монтойя.

32-летний футболист заключил двухлетний контракт с греческим клубом. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Монтойя является выпускником Академии "Барселоны", в составе которой и дебютировал в возрасте 20 лет в апреле 2011 года. В течение четырех лет в составе "блаугранас" он провел 67 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 12 ассистов. За все время он трижды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок, по одному разу Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

Помимо "Барселоны" 32-летний Мартин выступал за "Интер", "Брайтон", "Валенсию" и "Бетис".

К слову, "Арис" - соперник киевского "Динамо" в Лиге конференций. Первый матч 3-го квалификационного ранда состоится завтра, 10 августа и начнется в 21:15.