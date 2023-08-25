  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Лига конференций. Норшелланн – Партизан 5:0 Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига конференций. Норшелланн – Партизан 5:0 Видео голов и обзор матча

Лига конференций
(1 голосов)

Разгром сербской команды

Лига конференций. Норшелланн – Партизан 5:0 Видео голов и обзор матча

sportal.blic

UA-Футбол
Новина українською

Датчане в родных стенах уничтожили сербский "Партизан". Если честно, "Партизан" находился на грани провала еще в третьем квалификационном раунде.

Команда Игоря Дуляя проиграла тогда первую серию противостояния "Шабаху" 0:2, но дома сумела отыграться. В этот раз отыграться после 0:5 в противостоянии с более искусным, чем "Шабах", "Норшелланном" станет нереальной задачей.

"Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия) 5:0
Голы: Фресе 11, Ингвартсен (пен.) 43, Ингвартсен (пен.) 63, Росе-Вилладсен 73, Илич (автогол) 88

По теме
yellow-arrow
Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
yellow-arrow
Лига конференций. Осасуна – Брюгге 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига конференций. Фенербахче – Твенте 5:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Партизан (Белград) Норшелланн (Фарум) Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде