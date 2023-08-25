Лига конференций. Норшелланн – Партизан 5:0 Видео голов и обзор матча

Датчане в родных стенах уничтожили сербский "Партизан". Если честно, "Партизан" находился на грани провала еще в третьем квалификационном раунде.

Команда Игоря Дуляя проиграла тогда первую серию противостояния "Шабаху" 0:2, но дома сумела отыграться. В этот раз отыграться после 0:5 в противостоянии с более искусным, чем "Шабах", "Норшелланном" станет нереальной задачей.

"Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия) 5:0

Голы: Фресе 11, Ингвартсен (пен.) 43, Ингвартсен (пен.) 63, Росе-Вилладсен 73, Илич (автогол) 88