Лига конференций. Загребское Динамо выбило испанцев, Аякс победил за полярным кругом, вылет Лудогорца

Главная пока заруба дня. "Буде-Глимт" проиграл, но он сам в этом виноват. За первые 90 минут "Аякс" провел единственную приличную атаку — и именно в ней норвежцы пропустили.

Более того, сами хозяева пачками создавали шансы, но ничего не могли реализовать. Как-то во втором тайме Хауге и Берг дважды за пять минут попали в одну и ту же перекладину! Отсюда и показатель xG — 2,61 против всего 1,18.

Лишь на 83-й минуте Патрика Берга прорвало — и он как надо ударил из-за пределов штрафной.

Но дальше опять невезение вернулось, и в добавленное время Хауге не забил из убойного положения, а гол Сельнеса отменили судьи.

Наверное, по такой игре стоило ждать серию пенальти, но норвежцы не только плохо распорядились моментами — они еще и силы не сумели правильно распределить, и после 110-й минуте резко остановились. Акпом их за это простил, пробив бесхитростно, а вот 21-летнему воспитаннику "Аякса" Кеннету Тейлору удался почти гениальный удар-навес за шиворот Хаугу.

Спасает сезон "Аякс". Помните, как на старте они шли последними в Эредивизи? Так вот сейчас уже 5-ые и двигаются дальше в еврокубках. Неплохо.

Плей-офф раунд Лиги конференций, ответный матч. Буде. "Аспмира"

"Буде-Глимт" - "Аякс" - 1:2 (первый матч — 2:2)

Голы: Берг, 83 — Бергейс, 34, Тейлор, 114

"Буде-Глимт": Хауг — Вембангомо (Шевольд, 90+7), Моэ, Гундерсен (Амундсен, 90+8), Бьоркан (Серенсен, 109) — Сельнес (Капскармо, 90+8), Берг, Гронбек — Сорли (Жугель, 72), Эвьен (Гулликсен, 106), Хауге

"Аякс": Рамай — Ренш, Шутало, Хато, Соса — Таирович (Рейкгофф, 112), ван ден Боомен — Бергейс (Маннсверк, 106), Глинссон (Тейлор, 83), Форбш (Гей, 53) — Бробби (Акпом, 43)

Предупреждения: Гронбек, 57, Жугель, 79, Гундерсен, 90+1, Эвьен, 96 — Ренш, 57, Рамай, 79

Удаления: Гронбек, 65 — Шутало, 48

Вылетел из еврокубков гегемон болгарского футбола, и в основном он сам в этом виноват.

"Серветт" забил ранний гол в контратаке — Тимоте Конья прорвался по правому флангу и пробил в "домик" голкиперу. В остальном у швейцарцев можно вспомнить только удары издали.

В то же время "Лудогорец" весь второй тайм провисел на воротах гостей и создал множество верных шансов, однако Сонко, Дуа и, особенно, Кайо Видаль били либо мимо, либо удобно для Ереми Фрика.

Пожалуй, именно вратарь "Серветта" - лучший игрок встречи, у него целых 7 сэйвов.

???????????????? ????????????????

Ludogorets 0-1 Servette



Servette are now one of only two teams, the other being Ajax, to lead at half-time away to Ludogorets in their last 22 matches.



So far, so good. ???? #LUDSFC #UECL ????⚫️ pic.twitter.com/09bsi76wv5