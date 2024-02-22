Лига конференций. Загребское Динамо выбило испанцев, Аякс победил за полярным кругом, вылет Лудогорца

Главная пока заруба дня. "Буде-Глимт" проиграл, но он сам в этом виноват. За первые 90 минут "Аякс" провел единственную приличную атаку — и именно в ней норвежцы пропустили.

Более того, сами хозяева пачками создавали шансы, но ничего не могли реализовать. Как-то во втором тайме Хауге и Берг дважды за пять минут попали в одну и ту же перекладину! Отсюда и показатель xG — 2,61 против всего 1,18.

Лишь на 83-й минуте Патрика Берга прорвало — и он как надо ударил из-за пределов штрафной.

Но дальше опять невезение вернулось, и в добавленное время Хауге не забил из убойного положения, а гол Сельнеса отменили судьи.

Наверное, по такой игре стоило ждать серию пенальти, но норвежцы не только плохо распорядились моментами — они еще и силы не сумели правильно распределить, и после 110-й минуте резко остановились. Акпом их за это простил, пробив бесхитростно, а вот 21-летнему воспитаннику "Аякса" Кеннету Тейлору удался почти гениальный удар-навес за шиворот Хаугу.

????????| GOAL: WHAT A GOAL BY KENNETH TAYLOR!!



Bodo/Glimt 1-2 Ajaxpic.twitter.com/tshc9gffOi — CentreGoals. (@centregoals) February 22, 2024

Спасает сезон "Аякс". Помните, как на старте они шли последними в Эредивизи? Так вот сейчас уже 5-ые и двигаются дальше в еврокубках. Неплохо.

Плей-офф раунд Лиги конференций, ответный матч. Буде. "Аспмира"

"Буде-Глимт" - "Аякс" - 1:2 (первый матч — 2:2)

Голы: Берг, 83 — Бергейс, 34, Тейлор, 114

"Буде-Глимт": Хауг — Вембангомо (Шевольд, 90+7), Моэ, Гундерсен (Амундсен, 90+8), Бьоркан (Серенсен, 109) — Сельнес (Капскармо, 90+8), Берг, Гронбек — Сорли (Жугель, 72), Эвьен (Гулликсен, 106), Хауге

"Аякс": Рамай — Ренш, Шутало, Хато, Соса — Таирович (Рейкгофф, 112), ван ден Боомен — Бергейс (Маннсверк, 106), Глинссон (Тейлор, 83), Форбш (Гей, 53) — Бробби (Акпом, 43)

Предупреждения: Гронбек, 57, Жугель, 79, Гундерсен, 90+1, Эвьен, 96 — Ренш, 57, Рамай, 79

Удаления: Гронбек, 65 — Шутало, 48

Вылетел из еврокубков гегемон болгарского футбола, и в основном он сам в этом виноват.

"Серветт" забил ранний гол в контратаке — Тимоте Конья прорвался по правому флангу и пробил в "домик" голкиперу. В остальном у швейцарцев можно вспомнить только удары издали.

В то же время "Лудогорец" весь второй тайм провисел на воротах гостей и создал множество верных шансов, однако Сонко, Дуа и, особенно, Кайо Видаль били либо мимо, либо удобно для Ереми Фрика.

Пожалуй, именно вратарь "Серветта" - лучший игрок встречи, у него целых 7 сэйвов.

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Ludogorets 0-1 Servette



Servette are now one of only two teams, the other being Ajax, to lead at half-time away to Ludogorets in their last 22 matches.



So far, so good. ???? #LUDSFC #UECL ????⚫️ pic.twitter.com/09bsi76wv5 — Craig King - ????????????????????????????????????????????????????EN (@FootballSwissEN) February 22, 2024

Также отметим, что текущий еврокубковый сезон — уже сейчас самый успешный для швейцарцев с 2002 года, когда им покорился 4-й раунд Кубка УЕФА.

Плей-офф раунд Лиги конференций, ответный матч. Разград. "Лудогорец"

"Лудогорец" - "Серветт" - 0:1 (первый матч — 0:0)

Гол: Конья, 6

"Лудогорец": Падт — Витри, Сонко, Вердон, Сон — Педро Наресси (Тиссера, 84), Пьотровский, Клауде Гонсалвеш (Круз, 66) — Текпетей, Дуа, Кайо Видаль (Рик, 74)

"Серветт": Фрик — Цунемото, Рулье, Северин, Мазику — Стеванович, Маньин, Конья (Кутеса, 84), Болла (Ондуа, 56) — Кривелли, Антунес (Барон, 90+3)

Предупреждения: Кайо Видаль, 13, Пьотровский, 77, Сон, 89 — Конья, 5, Болла, 31, Мазику, 54

"Динамо" выбило "Бетис" из еврокубков даже несмотря на кризис во внутреннем чемпионате, где Загреб идет лишь 3-м.

Результат по игре. Да, гости больше владели мячом, но где моменты? Их не было. Вспомнить можно только гол — Бакамбу забил его пяткой, замкнув простерл Руибаля.

В остальном создавало на "Максимире" "Динамо", которое могло хоронить интригу еще в первом тайме, но Бруно Петкович один раз пробил во вратаря, а другой — в перекладину.

По итогу забили хорваты лишь на старте второго тайма — это японец Канеко замкнул прострел косовара Ходжи. Ну, и этого им вполне хватило с учетом победы на "Бенито Вильямарин".

❌ FIN DEL RECORRIDO EUROPEO PARA BETIS



???? Dinamo Zagreb rescató el empate en casa y con un 2-1 global, eliminó al equipo del Ingeniero Pellegrini de la #UECL



⚽ Bakambu abrió en Betis, Kaneko lo empató



ℹ️ Servette le ganó 1-0 a Ludogorets y también se metió en octavos pic.twitter.com/UOfjmfmeju — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2024

У "Бетиса" лишь 4 победы в 15 последних матчах. Кресло Мануэля Пеллегрини впервые за много месяцев зашаталось.

Плей-офф раунд Лиги конференций, ответный матч. Загреб. "Максимир"

"Динамо Загреб" - "Бетис" - 1:1 (первый матч — 1:0)

Голы: Канеко, 59 — Бакамбу, 38

"Динамо Загреб": Невистич — Ристовски, Бернаэр, Теофиль-Катрен, Перкович — Сушич (Халилович, 90+4), Мишич — Канеко (Шпикич, 75), Батурина, Ходжа (Куленович, 86) — Петкович

"Бетис": Руи Силва — Руибаль (Родри, 70), Рияд, Рока, Миранда (Плегесуэло, 79) — Кардосо, Карвалью — Диао (Бельерин, 61), Фекир, Абде — Бакамбу (Виллиан Жозе, 46)

Предупреждения: Петкович, 40 — Руибаль, 56, Карвалью, 69