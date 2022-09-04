Диего Коста пройдет пробы в Вулверхэмптоне. Бразилец не играл с декабря

Бразильский форвард Диего Коста близок к переходу в английский "Вулверхэмптон" свободным агентом. Как сообщает издание The Athletic, нападающий приедет на базу клуба уже в ближайший вторник.

Там Коста пройдет пробы, дабы удостовериться, что он подходит команде и по манере игры, и по своим текущим фитнесс-кондициям. Диего должен стать вторым выбором в клубе на позицию форварда, поскольку новичок Саша Калайджич вчера получил серьезную травму.

Бразилец не играл в Англии с тех пор, как покинул лондонский "Челси" зимой 2018 года. В Европе же он не играл с зимы 2021 года, когда истек его контракт с мадридским "Атлетико". Последние полгода Коста был свободным агентом: зимой 2022 года закончился договор с "Атлетико Минейро".