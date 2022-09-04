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Диего Коста пройдет пробы в Вулверхэмптоне. Бразилец не играл с декабря

Англия
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Коста заменит травмированного Сашу Калайджича

Диего Коста пройдет пробы в Вулверхэмптоне. Бразилец не играл с декабря

Фото: BeSoccer

UA-Футбол
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Бразильский форвард Диего Коста близок к переходу в английский "Вулверхэмптон" свободным агентом. Как сообщает издание The Athletic, нападающий приедет на базу клуба уже в ближайший вторник.

Там Коста пройдет пробы, дабы удостовериться, что он подходит команде и по манере игры, и по своим текущим фитнесс-кондициям. Диего должен стать вторым выбором в клубе на позицию форварда, поскольку новичок Саша Калайджич вчера получил серьезную травму.

Бразилец не играл в Англии с тех пор, как покинул лондонский "Челси" зимой 2018 года. В Европе же он не играл с зимы 2021 года, когда истек его контракт с мадридским "Атлетико". Последние полгода Коста был свободным агентом: зимой 2022 года закончился договор с "Атлетико Минейро".

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В статье: Вулверхэмптон Диего Коста
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