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Голкипер Манчестер Юнайтед может перейти в Рейнджерс
Игрок не имеет стабильной игровой практики
Фото: manutd.com
Голкипер "Кристал Пэлас" Джек Батленд, арендованный "Манчестер Юнайтед", может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, на 30-летнего английского вратаря претендует "Рейнджерс". Отметим, что Батленд может пополнить команду из Глазго в качестве свободного агента.
Напомним, в текущем сезоне Джек Батленд не провел ни одного матча за "Манчестер Юнайтед". Он является третьим вратарем клуба тен Хага.
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Источник:Nico Schira
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