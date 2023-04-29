Голкипер Манчестер Юнайтед может перейти в Рейнджерс

Голкипер "Кристал Пэлас" Джек Батленд, арендованный "Манчестер Юнайтед", может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 30-летнего английского вратаря претендует "Рейнджерс". Отметим, что Батленд может пополнить команду из Глазго в качестве свободного агента.

Напомним, в текущем сезоне Джек Батленд не провел ни одного матча за "Манчестер Юнайтед". Он является третьим вратарем клуба тен Хага.