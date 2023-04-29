  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Голкипер Манчестер Юнайтед может перейти в Рейнджерс
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Манчестер Юнайтед может перейти в Рейнджерс

Англия
(1 голосов)

Игрок не имеет стабильной игровой практики

Голкипер Манчестер Юнайтед может перейти в Рейнджерс

Фото: manutd.com

Новина українською

Голкипер "Кристал Пэлас" Джек Батленд, арендованный "Манчестер Юнайтед", может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 30-летнего английского вратаря претендует "Рейнджерс". Отметим, что Батленд может пополнить команду из Глазго в качестве свободного агента.

Напомним, в текущем сезоне Джек Батленд не провел ни одного матча за "Манчестер Юнайтед". Он является третьим вратарем клуба тен Хага.

По теме
yellow-arrow
Рэтклифф сделал третье предложение о покупке Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Бейл: Не скучаю по футболу – наслаждаюсь
yellow-arrow
Челси хочет получить более 40 миллионов евро от нового титульного спонсора
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рейнджерс (Глазго) Джек Батленд Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nico Schira

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде