АПЛ. Вест Хэм забил три гола после угловых, но проиграл Кристал Пэлас

Первый матч 34-го тура между “Кристал Пэлас” и “Вест Хэмом” начался с 15-минутным опозданием: на “Селхерст Парк” сломалась система турникетов, и многие болельщики не успели вовремя заполнить трибуны. Небольшое ожидание не оказалось напрасным. Матч получился довольно любопытным и обильным на голы.

“Кристал Пэлас” выиграл три матча после возвращения Роя Ходжсона, забив в них девять голов, затем “орлы” дважды оказывались без голов и побед (ничья и поражение), сегодня – четырех забитых мяча и десятая победа в чемпионате. “Кристал Пэлас” набирает сорок очков, золотой стандарт участника борьбы за выживание.

Хозяева пропустили первыми. Олисе неудачно выбил мяч после углового у своих ворот, прямо на ногу Соучеку – 0:1.

Гол не смутил “Пэлас”, и команда Роя Ходжсона за 15 минут ответила своими тремя мячами. Сначала Эзе, Олисе и Айю организовали “лесенку”, затем Олисе прострелил низом мяч на дальнюю штангу Уилфриду Заха, и наконец Шлупп воспользовался ошибкой Соучека недалеко от своих ворота. Чеха подвела техника при приеме передачи от Агера.

Но Соучек еще до конца тайма исправился за свою ошибку. Вновь угловой, подача на ближнюю штангу, и Соучек переправил мяч дальше, на Майкла Антонио.

Команды не собирались на этом останавливаться. “Пэлас” по-хорошему впечатлял взаимодействием Олисе, Эзе, Айю и Заха в атаке, и именно Эзе заработал пенальти после фола Агера. 4:2.

Но “Вест Хэму” этого было мало. Очередной угловой и очередной гол. И снова Соучек выиграл воздух после первой подачи, в этот раз на завершении был Агер.

У гостей не было хороших шансов, чтобы забить четвертый гол, хотя угловые еще были.

4:3 – “Вест Хэм” проигрывает во втором матче подряд, но пока еще остается на безопасном расстоянии от зоны вылета.

