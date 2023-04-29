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АПЛ. Вест Хэм забил три гола после угловых, но проиграл Кристал Пэлас

Англия
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Семь забитых мячей в лондонском дерби

АПЛ. Вест Хэм забил три гола после угловых, но проиграл Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый матч 34-го тура между “Кристал Пэлас” и “Вест Хэмом” начался с 15-минутным опозданием: на “Селхерст Парк” сломалась система турникетов, и многие болельщики не успели вовремя заполнить трибуны. Небольшое ожидание не оказалось напрасным. Матч получился довольно любопытным и обильным на голы.

“Кристал Пэлас” выиграл три матча после возвращения Роя Ходжсона, забив в них девять голов, затем “орлы” дважды оказывались без голов и побед (ничья и поражение), сегодня – четырех забитых мяча и десятая победа в чемпионате. “Кристал Пэлас” набирает сорок очков, золотой стандарт участника борьбы за выживание.

Хозяева пропустили первыми. Олисе неудачно выбил мяч после углового у своих ворот, прямо на ногу Соучеку – 0:1.

Гол не смутил “Пэлас”, и команда Роя Ходжсона за 15 минут ответила своими тремя мячами. Сначала Эзе, Олисе и Айю организовали “лесенку”, затем Олисе прострелил низом мяч на дальнюю штангу Уилфриду Заха, и наконец Шлупп воспользовался ошибкой Соучека недалеко от своих ворота. Чеха подвела техника при приеме передачи от Агера.

Но Соучек еще до конца тайма исправился за свою ошибку. Вновь угловой, подача на ближнюю штангу, и Соучек переправил мяч дальше, на Майкла Антонио.

Команды не собирались на этом останавливаться. “Пэлас” по-хорошему впечатлял взаимодействием Олисе, Эзе, Айю и Заха в атаке, и именно Эзе заработал пенальти после фола Агера. 4:2.

Но “Вест Хэму” этого было мало. Очередной угловой и очередной гол. И снова Соучек выиграл воздух после первой подачи, в этот раз на завершении был Агер.

У гостей не было хороших шансов, чтобы забить четвертый гол, хотя угловые еще были.

4:3 – “Вест Хэм” проигрывает во втором матче подряд, но пока еще остается на безопасном расстоянии от зоны вылета.

Чемпионат Англии, 34-й тур. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Вест Хэм” 4:3

Голы: Айю 15, Заха 20, Шлупп 30, Эзе 66 (пен.) – Соучек 9, Антонио 36, Агер 72

“Кристал Пэлас”: Джонстон – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Эзе, Дукуре (Миливоевич 90+5), Шлупп – Олисе, Айю, Заха (Эдуар 84)

“Вест Хэм”: Фабианский – Эмерсон (Крессуэлл 46), Агер, Зума (Огбонна 19), Цоуфал – Райс, Соучек – Форнальс (Бенрахма 46), Пакета (Ингз 69), Боуэн – Антонио (Корне 89)

Предупреждения: Айю 15 – Соучек 24, Цоуфал 58

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В статье: Рой Ходжсон Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Уилфрид Заха АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Томаш Соучек
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