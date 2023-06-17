Лестер продолжает распродажу. Следующий в очереди - Тимоти Кастань

После того, как "лисы" покинули АПЛ, в команде происходит распродажа игроков. Клуб уже официально покинул Юри Тилеманс, который присоединился к "Астон Вилле".

К этому списку присоединился и защитник "Лестера" Тимоти Кастань. Клуб хочет получить за игрока 15 млн евро. Как сообщает Фабрицио Романо, за игроком следит "Ювентус".

В этом сезоне бельгиец сыграл за "Лестер" 42 матча где забил два мяча и отдал четыре ассиста. Сейчас портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 28 миллионов.