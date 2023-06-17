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Лестер продолжает распродажу. Следующий в очереди - Тимоти Кастань
Бельгийца готовы продать за 15 млн евро
После того, как "лисы" покинули АПЛ, в команде происходит распродажа игроков. Клуб уже
К
В этом сезоне бельгиец сыграл за "Лестер" 42 матча где забил два мяча и отдал четыре ассиста. Сейчас портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 28 миллионов.
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