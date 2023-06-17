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Лестер продолжает распродажу. Следующий в очереди - Тимоти Кастань

Англия
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Бельгийца готовы продать за 15 млн евро

Лестер продолжает распродажу. Следующий в очереди - Тимоти Кастань

Новина українською

После того, как "лисы" покинули АПЛ, в команде происходит распродажа игроков. Клуб уже официально покинул Юри Тилеманс, который присоединился к "Астон Вилле".

К этому списку присоединился и защитник "Лестера" Тимоти Кастань. Клуб хочет получить за игрока 15 млн евро. Как сообщает Фабрицио Романо, за игроком следит "Ювентус".

В этом сезоне бельгиец сыграл за "Лестер" 42 матча где забил два мяча и отдал четыре ассиста. Сейчас портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 28 миллионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Лестер Сити Тимоти Кастань
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