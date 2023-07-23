Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Товарищеский матч между Тоттенхэмом и Лестером в Бангкоке отменен из-за погодных условий
Ненадлежащее состояние поля
Getty Images/Global Images Ukraine
Английские "Тоттенхэм" и "Лестер" должны были провести товарищеский матч в рамках межсезонного турне в Таиланд. Однако их планы испортила погода.
"Шпоры" в Twitter сообщили об отмене поединка из-за затопленного поля и неблагоприятных погодных условий.
"Организаторы мероприятия, основываясь на рекомендациях официальных лиц матча, признали поле на Национальном стадионе "Раджамангала" непригодным для игры и опасным после сильного дождя в Бангкоке", - говорится в сообщении.
Матч должен был начаться сегодня в 13.00 по Киеву. Стадион "Раджамангала" вмещает 51 552 болельщика. Фанаты уже начали массово собираться на арене, а об отмене поединка было поставлено в известность уже после запланированного времени начала.
Следующий поединок "Тоттеннхэма" запланирован на 26 июля против сингапурского "Лайон Сити", а "Лестер" сыграет 30 июля с "Ливерпулем".
Популярное сейчас
- Динамо получило запрос о трансфере украинца от легендарного клуба - источник
- Гендиректор Руха: Полесье и Шахтер трижды переобулись в полете. Позавчера все вместе за УПЛ ТВ. Сейчас - XSPORT
- Мудрик – о своем голе в ворота Брайтона: Это пришло с тренировок
- Игроки Баварии недовольны, что Уокеру предлагают контракт на 2 года
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
- Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО
Новости по теме
- 18:29 Зарубежные Мэддисон писал в твиттер, что не любит Тоттенхэм, а Бэйла называл обезьяной
- 06:45 Зарубежные Арсенал усиливается, Украина U-21 получила соперника в 1/4, Мудрик меняет трансферный рынок. Главные новости за 28 июня
- 23:27 Зарубежные Официально: Тоттенхэм подписал Джеймса Мэддисона из вылетевшего Лестера