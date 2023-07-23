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Товарищеский матч между Тоттенхэмом и Лестером в Бангкоке отменен из-за погодных условий

Англия
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Ненадлежащее состояние поля

Товарищеский матч между Тоттенхэмом и Лестером в Бангкоке отменен из-за погодных условий

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английские "Тоттенхэм" и "Лестер" должны были провести товарищеский матч в рамках межсезонного турне в Таиланд. Однако их планы испортила погода.

"Шпоры" в Twitter сообщили об отмене поединка из-за затопленного поля и неблагоприятных погодных условий.

"Организаторы мероприятия, основываясь на рекомендациях официальных лиц матча, признали поле на Национальном стадионе "Раджамангала" непригодным для игры и опасным после сильного дождя в Бангкоке", - говорится в сообщении.

Матч должен был начаться сегодня в 13.00 по Киеву. Стадион "Раджамангала" вмещает 51 552 болельщика. Фанаты уже начали массово собираться на арене, а об отмене поединка было поставлено в известность уже после запланированного времени начала.

Следующий поединок "Тоттеннхэма" запланирован на 26 июля против сингапурского "Лайон Сити", а "Лестер" сыграет 30 июля с "Ливерпулем".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Лестер Сити
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