Новые-старые герои команды Пепа. АПЛ. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 1:0

"Ньюкасл" выглядел робко. На данном этапе становления и/или отрезке сезона "сороки" не способны играть с "Манчестер Сити" на равных. Благодаря этому матчу мы в который раз убедились, что "горожане" научились контролировать поединки, ведя в счете всего в один гол.

Поединок начался с падения Шера после борьбы с Холандом на втором этаже, защитник "Ньюкасла" неудачно приземлился на руку. Медики помогли Фабиану оклематься, швейцарец сумел продолжить матч. Первые полчаса команды в основном занимались прощупыванием почвы и дотошной нейтрализацией друг друга. За этот солидный отрезок встречи можно вспомнить неаккуратную обработку Холанда в хорошей позиции для удара, а также заблокированный выстрел Жоэлинтона.

"Ньюкасл" действовал вторым номером, грамотно и академично, но при этом старался сильно не уступить в борьбе за территорию. "Манчестер Сити" качественнее плел свои кружева и на 31-й минуте открыл счет. Фоден стянул на себя нескольких игроков "сорок" и заставил их забыть про Альвареса. Жоэлинтон не успел добежать до Хулиана, а Шер наоборот – не ждал и оказался слишком далеко, чтобы накрыть удар. Пушка получилась, что надо; Поуп лишь рукой подправил мяч в девятку (1:0). Наверняка в сезоне-2023/24 влияние Альвареса и Фодена на "Манчестер Сити" сильно возрастет, мы уже видим старт этого процесса.

Не сказать, что после гола игра сильно изменилась. "Горожане" продолжали лучше пользоваться пространством, "джорди", скорее, просто старались поспевать за хозяевами. Под конец первого тайма Холанда вывели на ударную позицию, норвежец с левой ноги пробил впритирку со штангой. Команды ушли на перерыв при справедливых цифрах на табло.

HALF-TIME Man City 1-0 Newcastle The hosts lead at the break through Julian Alvarez's stunning strike #MCINEW pic.twitter.com/78mypdlTpU

Второй тайм начался так, будто 15-минутной паузы и не было. Все то же самое, но с чуть большими нервами от "Ньюкасла". Если неделю назад "Астон Вилла" грубила и зарабатывала "горчичники" на "Сент-Джеймс Парк", то теперь уже "сороки" оказались на ее месте – только на "Этихаде" и против "Манчестер Сити". Например, в одном из эпизодов Жоэлинтон пытался срубить прыткого Фодена, а в итоге сам получил желтую карточку, повреждение и покинул поле.

"Ньюкасл" не мог высечь искру, чтобы развести такой необходимый ему огонь. Эдди Хау бросил в бой свежих футболистов, однако "Манчестер Сити" все равно контролировал ход событий. Активно пристреливался Холанд, сначала Эрлинг махнул в сантиметрах от штанги, затем гостей выручил Поуп. Лишь в середине второго тайма хозяева впервые подарили "сорокам" выпад на ворота Эдерсона: ошибся с пасом Родри, впрочем, "горожане" успели вернуться в оборону и удар Барнса из-за пределов штрафной не стал проблемой для бразильского голкипера.

70' Barnes goes for goal from 25 yards but his low shot is held by Ederson.



[1-0]#MCINEW // #NUFC