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Нападающий Удинезе перейдет в Эвертон
Сумма трансфера составит более 30 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
"Удинезе" принял предложение "Эвертона" о переходе нападающего Бету. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма трансфера должна составить более 30 млн. евро. Игрок пройдет медосмотр в воскресенье и подпишет долгосрочный контракт.
Бету выступает за "Удинезе" с августа 2021 года. Сначала он был арендован на один сезон в "Портимоненсе", после чего итальянский клуб выкупил его за 7 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
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