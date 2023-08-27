Нападающий Удинезе перейдет в Эвертон

"Удинезе" принял предложение "Эвертона" о переходе нападающего Бету. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера должна составить более 30 млн. евро. Игрок пройдет медосмотр в воскресенье и подпишет долгосрочный контракт.

Бету выступает за "Удинезе" с августа 2021 года. Сначала он был арендован на один сезон в "Портимоненсе", после чего итальянский клуб выкупил его за 7 млн евро.