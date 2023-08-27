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Нападающий Удинезе перейдет в Эвертон

Англия
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Сумма трансфера составит более 30 миллионов евро

Нападающий Удинезе перейдет в Эвертон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Удинезе" принял предложение "Эвертона" о переходе нападающего Бету. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера должна составить более 30 млн. евро. Игрок пройдет медосмотр в воскресенье и подпишет долгосрочный контракт.

Бету выступает за "Удинезе" с августа 2021 года. Сначала он был арендован на один сезон в "Портимоненсе", после чего итальянский клуб выкупил его за 7 млн евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Бету Удинезе
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Источник:
Fabrizio Romano

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