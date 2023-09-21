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МЮ пропустил больше всех среди клубов из АПЛ на старте сезона. Чтобы купить Онана прошлым летом, отдали Де Хеа

Англия
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Пропускает голы вся команда, а не только вратарь

МЮ пропустил больше всех среди клубов из АПЛ на старте сезона. Чтобы купить Онана прошлым летом, отдали Де Хеа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" пропустил за первые 5 туров в АПЛ 10 голов – это второй худший результат в чемпионате. При этом, сыграв матч в Лиге чемпионов с "Баварией" (3:4), у клуба теперь 14 пропущенных в 6 матчах на старте сезона.

Среди клубов АПЛ никто не пропустил больше, но и в еврокубках играют всего 8 команд.

Отметим, что во всех поединках на воротах "манкунианцев" стоял Андре Онана, из 6 матчей "сухарь" только один. За него заплатили летом 52 миллиона фунтов и расстались с Давидом де Хеа, который провел в клубе 12 лет.

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед Андре Онана
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