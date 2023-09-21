Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ пропустил больше всех среди клубов из АПЛ на старте сезона. Чтобы купить Онана прошлым летом, отдали Де Хеа
Пропускает голы вся команда, а не только вратарь
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" пропустил за первые 5 туров в АПЛ 10 голов – это второй худший результат в чемпионате. При этом, сыграв матч в Лиге чемпионов с "Баварией" (3:4), у клуба теперь 14 пропущенных в 6 матчах на старте сезона.
Среди клубов АПЛ никто не пропустил больше, но и в еврокубках играют всего 8 команд.
Отметим, что во всех поединках на воротах "манкунианцев" стоял Андре Онана, из 6 матчей "сухарь" только один. За него заплатили летом 52 миллиона фунтов и расстались с Давидом де Хеа, который провел в клубе 12 лет.
14 - Manchester United have conceded 14 goals in all competitions this season, the most of any Premier League side. Bombarded. pic.twitter.com/02Yq7Zx7dO— OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2023
Популярное сейчас
- МЛС. Интер Майами разгромил Торонто. Месси и Альбу заменили в первом тайме
- Ночью в Крыму раздавались взрывы. Российские паблики называют эту атаку на полуостров самой крупной за время войны
- День тренерских перестановок, перестрелка Баварии и МЮ, невзрачный дебют Трубина. Главные новости за 20 сентября
- Артета - о выходе Райи: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО