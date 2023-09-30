Олли Уоткинс оформил второй хет-трик за Астон Виллу

В рамках 7-го тура АПЛ "Астон Вилла" принимала "Брайтон". Хозяева разгромили соперников со счетом 6:1. Героем матча стал Олли Уоткинс, который оформил свой второй хет-трик за "виллан".

Это стало выдающейся отметкой для команды, ведь ни один игрок в истории клуба не оформлял 3 гола дважды в матчах АПЛ. Впервые нападающий сделал это в 2020 году в матче против "Ливерпуля".

В придачу, Уоткинс отдал ассист, благодаря которому счет стал 5:1.

Форвард присоединился к "Астон Вилле" в 2020 году, перейдя из "Брентфорда" за 34 млн евро. В этом Олли принял участие в 10 матчах за команду, забил 7 мячей и отдал 3 ассиста.