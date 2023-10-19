Тед Лассо у руля Арсенала. Каким был первый сезон Арсена Венгера

Каким был мир, когда Арсен Венгер возглавил лондонский "Арсенал"? Германия выиграла Евро-1996, принц Чарльз и Диана объявили о разводе, а Билл Клинтон начал операцию "Удар в пустыне". Еще не существовало YouTube или Facebook, зато на верхушке песенных чартов до сих пор держалась "Macarena" в исполнении "Los Del Rio". Неудивительно, почему времена французского коуча благоговейно называют эпохой — Профессор увидел и пережил так много культовых вещей, что некоторые болельщики "канониров" не знают, кто находился до него.

Венгер принял команду, выпутавшуюся из кризиса

В феврале 1995-го на "Хайбери" разразился громкий скандал — Джордж Грэм попался на взятке и, несмотря на все регалии, был со стыдом выставлен за дверь. Трансферные сделки с норвежцем Рене Хауге стоили не только репутации, но и понесли за собой годовую дисквалификацию; что касается клуба, то в кабинетах решили — теперь будущими приобретениями будет заниматься правление, а не тренер.

Именно этот нюанс помешал по полной раскрыться Брюсу Риоху, преемнику Грэма. Историческая несправедливость состоит в том, что фанаты вроде бы и не знают о существовании этого специалиста — а он, между прочим, заложил прочный фундамент для победы мсье Венгера.

Оцените сами — в кампании 1995/96 Риох поднял команду с двенадцатой строчки сразу на пятую и добрался до полуфинала Кубка Англии, где пропустил "Астон Виллу" только из-за правила выездного гола. Будучи строгим и неумолимым, шотландец взялся наводить порядок в раздевалке и добился определенного успеха – запретил пьянство, ввел семейные вечера и поддерживал рабочую, но в целом положительную атмосферу (это если закрыть глаза на постоянные споры с Иоанном Райтом).

Дисциплина отразилась на индивидуальных показателях — примечательно, что Арсенал зафиксировал лучшую защиту в Премьер-лиге (32 мяча). Причем лондонцы не отсиживались в обороне, а изменили стиль — та же осторожность позднего Грэмма откровенно раздражала, а у Риоха были веселые победы над "Саутгемптоном" (4:2), "Шеффилд Венсдей" (4:2) или "Манчестер Сити" (3:1).

Поэтому, когда сезон подошел к завершению, сначала никто и не думал, что Брюс уйдет — предполагалось, что он получит больше времени и использует потенциал по максимуму. Разногласия по комплектации состава переросли в конфликт — Риох привел Денниса Бергкампа (за что Арсен поблагодарил), но надеялся пригласить таких ребят как Франк де Бур, Пол Инс, Юрген Клинсманн и Джордж Веа. Также в шорт-листе фигурировала персона Зинедина Зидана, который как раз собирался прощаться с "Бордо".

Вице-президент Дэвид Дэйн отрицательно покачал головой. Функционер не был ярым поклонником Риоха и еще до его появления настаивал на назначении Венгера, с которым имел приятельские отношения еще с 1988-го. Кроме дружбы мотив прост — нужен амбициозный тренер со свежими взглядами, что оценит ситуацию со стороны, расширит горизонты и придаст что-то новое. В 1995-м остальные менеджеры заблокировали инициативу, однако впоследствии смягчили позицию — Дэйн обладал довольно тонким обонянием, удачно работал на рынке и заработал кредит доверия, чтобы им рискнуть.

Когда Арсенал сообщил о покупке Реми Гарда и Патрика Виейра, Риох заподозрил плохое. А за пять дней до старта розыгрыша 1996/97 состоялась отставка — болельщики замерли от изумления. И шока – слоган “Arsene Who” распространился со скоростью поглощения пива в знаменитом пабе “Gunners”.

Если разобраться, то Брюса искренне жалко — этот человек точно оставил отпечаток. Есть ли параллели с настоящим? Тодд Боули захотел всеми правдами-неправдами избавиться от Томаса Тухеля и сделал это за малейшую погрешность, Дэйн нашел еще более скудную, но сохранил холодный ум.

Венгер встретился со скепсисом со стороны общества, но справился

Вообще принято утверждать, что 1996-й – переломный в истории "канониров". Мол, Венгер задал общую тональность картины и широкими мазками писал ее на протяжении двух десятилетий: переосмысление режима тренировок, выделение собственной философии, особый, даже трепетный подход к воспитанию молодежи — это все круто и характерные его черты. Однако, если присмотреться поближе, то да — его приход устроил революцию не по волшебству, не был стерильным и поднимался на смех.

Арсен предстал перед журналистами 30-го сентября 1996-го года. До этого руководство пользовалось услугами Стюарта Хьюстона, помощника Риоха (что интересно, потом тандем воссоединился в "Квинз Парк Рейнджерс", правда уже Брюс ассистировал коллеге) и Пета Райса. Почему француз так поздно приехал? Все из-за контрактных обязательств с японским "Нагоя Грампус".

Под руководством Хьюстона-Райса "канониры" успели провести 10 официальных матчей: уступили "Ливерпулю" (0:2), упустили победу над "Челси" (3:3), плюс вылетели из квалификации кубка УЕФА от "Боруссии" Менхенгладбах (4:6). Ждала ли широкая масса Венгера, учитывая сумбурное начало сезона? Да нет.

"Я помню, когда Риоха уволили, то в одной из газет было три или четыре фамилии. Терри Венейблз, Иоханн Кройф и потом Венгер. Как фанат, я тогда еще думал, что это за бесов Арсен Венгер, потому что никогда о нем не слышал", – вспомнил писатель Ник Хорнби.

Тони Адамс, капитан с 1996-го по 2002-го годы, не подбирал слов: "Сначала я подумал: что этот иностранец знает о футболе? Он носит очки и больше похож на школьного учителя. Он не будет таким хорошим, как Джордж Грэм. Он вообще нормально говорит по-английски?”.

Понятно, что француз мог похвастаться достижениями – "Монако" выиграл Лигу 1 1987/88, оказался в 1/2-й ЛЧ 1993/94 и финале Кубка обладателей кубков 1991/92. Впрочем, это ничего не означало для британцев, привыкших к собственному пузырю — судя по реакции, придуманному Теду Лассо было легче закрепиться в "Ричмонде", чем нашему герою – на "Хайбери".

Дошло до того, что Венгера сравнивали с инспектором Клузо из фильмов о Розовой пантере. По соображениям самих футболистов, коуч отличался неловкостью и этим напоминал комического персонажа – вот что рассказал Рэй Парлор: “Смешно в Арсене то, что он делал немало вещей неправильно – вы видели, сколько раз не мог застегнуть молнию на пуховике? Или пытается открыть бутылку и обливается водой? Он был очень похож на инспектора Клузо – умным, но неловким парнем”.

Конечно, Арсен не выглядел клоуном — он внимательно следил за каждым движением подопечных (например, ввел жесткую диету) и достойно держался, когда в раздевалке попытались сделать саботаж. “Я изменил ряд привычек игроков, что непросто в команде со средним возрастом 30 лет – в первом же матче они скандировали: “Мы хотим, чтобы нам вернули наши батончики “Mars”. В перерыве я спросил своего физиотерапевта Гарри Левина: "Почему никто не говорит, что с ними?". Он ответил: "Так они голодны – я не дал им шоколад накануне". Это было смешно".

Подобные пустяковые конфликты могли замучить, однако Профессор, имея абсолютную лояльность со стороны Дэйна, не боялся психологических вызовов. Он сразу устроил проверку и отсек часть исполнителей — Пол Диков и Эдди Макголдрик, которые не реализовали потенциал, перебрались в "Манчестер Сити", Йон Йенсен, хоть и нравился больше, но, учитывая возраст, вернулся в родную Данию.

Сохранив основной скелет, Венгер манипулировал тактическими рисунками – надо сказать, что переход с 3-5-2 в 4-4-2 дался очень нелегко. Однако дебют, запланированный на 12-е октября, вышел на славу – в девятом туре Премьер-лиги "Арсенал" наведался в гости к "Блэкберн Роверс" и уже со старта продемонстрировал готовность выступить с позиции силы. Иан Райт отгрузил мяч на третьей минуте, он же удвоил счет во втором тайме – с финальным свистком Арсен сиял, как новая копейка.

Если говорить о действительно серьезном испытании, то оно наступило в ноябре – календарь подбросил ряд интересных поединков. Неожиданные 2:2 с "Уимблдоном" (один с выстрелов – в активе известного брутала Винни Джонса), разгром "Сток Сити" (5:2), поражение "Манчестер Юнайтед" (0:1) и вылет из Кубка английской лиги от "Ливерпуля” (2:4), частично компенсированные триумфом над “Тоттенхэмом” (3:1).

И такая нестабильность прослеживалась по всей дистанции розыгрыша. "Арсенал" справился с "Ньюкаслом" (2:1), главным соперником за зону ЛЧ? Ничего, в противовес мы попрощаемся с Кубком Англии, где сильнее внезапно окажется "Лидс Юнайтед" (0:1). Boxing Day? Что ж, давайте выдадим четырехматчевую безвыигрышную серию, апогеем которой станут 1:2 от "Ноттингем Форест" — если что, "лесники" финишировали последними в турнирной таблице.

Тяжелый декабрь, хороший январь, переменчивый февраль — соответственно, о Венгере писали всякое и призывали уйти в отставку. Всю зиму тренер воевал с газетчиками, опровергал слухи, в частности, частного характера: “Мне не нужно ничего объяснять, но грустно, потому что и меня, и “Арсенал” следует уважать. Если вы хотите знать, у меня есть девушка на юге Франции, с которой я прожил три года. Я очень разочарован отношением здешних СМИ”.

Спасла Венгера весна. Оказавшись за бортом кубковых соревнований, лишаясь лишнего бремени, специалист выдохнул и тщательно подготовился к решающему этапу АПЛ. Десять встреч, состоявшихся с марта по май, расценивались как десять финалов, и Арсен проиграл лишь в двух — спасовал перед "Ливерпулем" (1:2) и "Ньюкаслом" (0:1), где этого делать было нельзя.

"Арсенал" спорил за прописку в ЛЧ, набрал с "сороками" равное количество очков, однако зафиксировал худшую разницу забитых и пропущенных – грубо говоря, если бы коллектив наработал еще на четыре мяча, возможно, завершил бы кампанию на втором месте.

Осознание того, что команда могла дать больше, но все равно сыграла лучше, чем при Риохе, заставила общественность потихоньку переобуваться. К Венгеру относились с осторожностью, но агрессия исчезла — как ни крути, бессмысленно воевать с конкретным результатом. Через год все вопросы были сняты – Арсен взял и АПЛ, и Кубок Англии, чем подтвердил правильность идей. Дальше – величие.