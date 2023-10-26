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Де Хеа вернется в Манчестер Юнайтед из-за отъезда Онана на Кубок Африки - Источник
Де Хеа находится в статусе свободного агента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский вратарь Давид де Хеа может подписать краткосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед" из-за того, что камерунский голкипер Андре Онана в начале 2024 года поедет на Кубок африканских наций. Финальная часть турнира пройдет в январе-феврале, - сообщает The Sun.
Де Хеа выступал в английском клубе с 2011 по 2023 год. Прошлым летом клуб решил не продлевать соглашение со своим ветераном и купил Онана за €52,5 млн. 32-летний Давид так и не смог найти подходящий ему клуб и до сих пор остается в статусе свободного агента.
За 12 лет с клубом испанец принял участие в 545 матчах. Вместе с командой голкипер выигрывал чемпионат Англии (2013), Лигу Европы (2017), Кубок лиги (2017, 2023), Суперкубок Англии (2012, 2014, 2017) и Кубок Англии (2016).
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