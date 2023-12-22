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Тоттенхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ждем возвращения Виталия Миколенко?
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне матча против "шпор" наставник "Эвертона" Шон Дайч заявил, что он ожидает возвращения Виталия Миколенко в состав после небольшой травмы, впрочем, не смог дать никаких гарантий по этому поводу. Поэтому выйдет ли на поле украинец - остается для нас интригой.
"Эвертон" набрал такую победную ходу, что матч против "Тоттенхэма" звучит для них не как приговор, а скорее как возможность снова удивить всю Англию и обыграть очередного тяжеловеса.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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