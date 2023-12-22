Тоттенхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Накануне матча против "шпор" наставник "Эвертона" Шон Дайч заявил, что он ожидает возвращения Виталия Миколенко в состав после небольшой травмы, впрочем, не смог дать никаких гарантий по этому поводу. Поэтому выйдет ли на поле украинец - остается для нас интригой.

"Эвертон" набрал такую победную ходу, что матч против "Тоттенхэма" звучит для них не как приговор, а скорее как возможность снова удивить всю Англию и обыграть очередного тяжеловеса.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 декабря.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Эвертон" Смотреть трансляцию

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