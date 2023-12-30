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Короли мира. Ман Сити показал Этихаду 5 трофеев, выигранных в 2023 году
Выглядит все очень красиво
Фото: Манчестер Сіті
Перед матчем "Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед", который проходит на "Этихад Стэдиум", хозяева показали своим болельщикам все кубки, выигранные клубом в 2023-м году.
????????????????????— Manchester City (@ManCity) December 30, 2023
???? 0-0 ⚔️ #ManCity pic.twitter.com/TBm3KEK9gu
What a sight! ????— Manchester City (@ManCity) December 30, 2023
???? 0-0 ⚔️ #ManCity pic.twitter.com/kpGjGoWjvs
В этом году "горожане" сумели завоевать аж 5 трофеев различных соревнований. "Манчестер Сити" стал победителем АПЛ, Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА, Клубного Чемпионата мира и Кубка Англии.
???? FA Cup— ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2023
???? Premier League
???? Champions League
???? Super Cup
???? Club World Cup
Man City showing off each trophy they won in 2023 at the Etihad ???? pic.twitter.com/WTpTswQRnV
После первого тайма хозяева побеждают оппонента со счетом 1:0 благодаря голу Родри.
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