Короли мира. Ман Сити показал Этихаду 5 трофеев, выигранных в 2023 году

Перед матчем "Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед", который проходит на "Этихад Стэдиум", хозяева показали своим болельщикам все кубки, выигранные клубом в 2023-м году.

В этом году "горожане" сумели завоевать аж 5 трофеев различных соревнований. "Манчестер Сити" стал победителем АПЛ, Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА, Клубного Чемпионата мира и Кубка Англии.

