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Короли мира. Ман Сити показал Этихаду 5 трофеев, выигранных в 2023 году

Англия

Выглядит все очень красиво

Короли мира. Ман Сити показал Этихаду 5 трофеев, выигранных в 2023 году

Фото: Манчестер Сіті

Новина українською

Перед матчем "Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед", который проходит на "Этихад Стэдиум", хозяева показали своим болельщикам все кубки, выигранные клубом в 2023-м году.

В этом году "горожане" сумели завоевать аж 5 трофеев различных соревнований. "Манчестер Сити" стал победителем АПЛ, Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА, Клубного Чемпионата мира и Кубка Англии.

После первого тайма хозяева побеждают оппонента со счетом 1:0 благодаря голу Родри.

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Источник:
ManCity
Опубликовал: Виктор Иванчук
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