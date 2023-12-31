Клубы Турции и Саудовской Аравии заинтересованы в трансфере полузащитника Арсенала

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени вскоре может покинуть лондонский клуб. Как сообщает Фабрицио Романо, клубы сразу из нескольких стран заинтересованы в трансфере футболиста.

Основной интерес проявляет "Трабзонспор". Он непосредственно заинтересован в переходе полузащитника. Но также "Бешикташ", "Галатасарай" и клубы Саудовской Аравии изучают возможность проверки трансфера.

В этом сезоне на счету Эльнени 4 матча во всех турнирах. В общей сложности на поле он провел 72 минуты.

За “Арсенал” египтянин выступает с 2016 года. Тогда он перешел из "Базеля" за 12,5 млн евро. Всего на его счету 159 матчей в составе "канониров".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего полузащитника в 4,5 млн евро.