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Клубы Турции и Саудовской Аравии заинтересованы в трансфере полузащитника Арсенала

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Клубы Турции и Саудовской Аравии заинтересованы в трансфере полузащитника Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени вскоре может покинуть лондонский клуб. Как сообщает Фабрицио Романо, клубы сразу из нескольких стран заинтересованы в трансфере футболиста.

Основной интерес проявляет "Трабзонспор". Он непосредственно заинтересован в переходе полузащитника. Но также "Бешикташ", "Галатасарай" и клубы Саудовской Аравии изучают возможность проверки трансфера.

В этом сезоне на счету Эльнени 4 матча во всех турнирах. В общей сложности на поле он провел 72 минуты.

За “Арсенал” египтянин выступает с 2016 года. Тогда он перешел из "Базеля" за 12,5 млн евро. Всего на его счету 159 матчей в составе "канониров".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего полузащитника в 4,5 млн евро.

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Бешикташ (Стамбул) Арсенал (Лондон) Трабзонспор (Трабзон) Галатасарай (Стамбул) Мохамед Эльнени
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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