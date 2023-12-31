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Клубы Турции и Саудовской Аравии заинтересованы в трансфере полузащитника Арсенала
Классические направления развития карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени вскоре может покинуть лондонский клуб. Как сообщает Фабрицио Романо, клубы сразу из нескольких стран заинтересованы в трансфере футболиста.
Основной интерес проявляет "Трабзонспор". Он непосредственно заинтересован в переходе полузащитника. Но также "Бешикташ", "Галатасарай" и клубы Саудовской Аравии изучают возможность проверки трансфера.
В этом сезоне на счету Эльнени 4 матча во всех турнирах. В общей сложности на поле он провел 72 минуты.
За “Арсенал” египтянин выступает с 2016 года. Тогда он перешел из "Базеля" за 12,5 млн евро. Всего на его счету 159 матчей в составе "канониров".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего полузащитника в 4,5 млн евро.
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