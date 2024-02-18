В одни ворота. Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5. Видеообзор матча

"Брайтон" обыграл 5:0 "Шеффилд Юнайтед" и одержал свою самую крупную выездную победу. Большую часть матча хозяева провели в меньшинстве после того, как Мейсон Холгейт получил прямую красную карточку за фол против Каору Митомы.

Симон Адингра дважды отличился после возвращения с Кубка Африки, где забил два гола, которые принесли Кот-д'Ивуару победу на прошлых выходных.

Результат - "чайки" опережают "Ньюкасл" и занимают седьмое место, в то время, как "клинки" остаются внизу таблицы.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" - "Брайтон" 0:5

Голы: Буонанотте (20), Уэлбек (24), Робинсон (75, автогол), Адингра (78, 85)

*На 45+1 минуте гол Бена Озборна был отменен из-за офсайда