Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В одни ворота. Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5. Видеообзор матча
Шеффилд Юнайтед - Брайтон ⋉0:5⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Брайтон" обыграл 5:0 "Шеффилд Юнайтед" и одержал свою самую крупную выездную победу. Большую часть матча хозяева провели в меньшинстве после того, как Мейсон Холгейт получил прямую красную карточку за фол против Каору Митомы.
Симон Адингра дважды отличился после возвращения с Кубка Африки, где забил два гола, которые принесли Кот-д'Ивуару победу на прошлых выходных.
Результат - "чайки" опережают "Ньюкасл" и занимают седьмое место, в то время, как "клинки" остаются внизу таблицы.
АПЛ, 25-й тур
Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
"Шеффилд Юнайтед" - "Брайтон" 0:5
Голы: Буонанотте (20), Уэлбек (24), Робинсон (75, автогол), Адингра (78, 85)
*На 45+1 минуте гол Бена Озборна был отменен из-за офсайда
Популярное сейчас
- Стали известны оценки Лунина за матч Ла Лиги
- Лунин не сыграет на ноль. Украинский вратарь Реала пропустил с пенальти
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Тирни: Зинченко – один из основных созидателей Арсенала, он скорее "шестерка"
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО