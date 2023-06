Отбор на Евро-2024. Франция не стала унижать Гибралтар, справедливый успех греков

Гибралтар за десять лет в УЕФА не выиграл ни единого матча отбора на Евро и, конечно, с Францией прорыва не случилось.

Для вице-чемпионов мира это был просто тренировочный матч, не более того. Де-факто победу они обеспечили уже на 3-й минуте, когда Жиру замкнул простенький навес справа.

Могла ли Франция доводить счет до неприличного? Легко. Но для этого надо было ускоряться, а "Галльские петухи" не желали. А в пешем стиле у них мячи в сетку не летели. Удар Комана из убойной позиции потащил Колинг; Чуамени потряс перекладину, Гризманн - штангу.

Удвоить счет получилось только у Мбаппе, которому помог пенальти - игрок Гибралтара сыграл рукой в своей штрафной.

К слову, Евгений Арановский, который обслуживал матч, этот эпизод прозевал, но подстраховал ВАР. Также украинский судья пару раз "делал нервы" Франции свистками в спорных ситуациях, но ничего критичного.

В таблице Франция после победы укрепилась на вершине таблицы с максимальными 9 очками. Гибралтар, естественно, осел на последней позиции.

Отбор на Евро. Сан-Жоао да Венда. "Эштадиу ду Алгарве"

Гибралтар - Франция - 0:3

Голы: Жиру, 3, Мбаппе, 45+2 (с пенальти), Муэли, 78 (автогол)

Гибралтар: Колинг - Серджант, Р. Чиполина, Бернардо Лопес, Оливеро, Бритто - Хартман (Муэли, 60), Посо (Дж. Чиполина, 84), Ронан (Вайсман, 72), Эль-Хмиди (де Барр, 60) - Касьяро (Ансли, 60)

Франция: Самба - Павар, Уэсли Фофана, Конате (Дисаси, 85), Тео Эрнандес - Гризманн (Нкунку, 60), Чуамени, Камавинга (Юсуф Фофана, 79) - Коман (Дембеле, 66), Жиру (Коло Муани, 66), Мбаппе

Абсолютно логичная и справедливая победа греков над Ирландией, которая приехала в Афины только защищаться.

План гостей провалился уже на 15-й минуте, когда Бакасетас открыл счет с пенальти.

Были у греков и другие шансы, но один мяч не засчитали судьи, плюс Пелкас много мазал. А затем Ирландия внезапно забила из ниоткуда. Сработала типично британская тактика - навес, скидка, и Коллинс вбежал с мячом в ворота.

К чести греков, такая оплеуха на них не подействовала. Они продолжили гнуть свою линию, и в результате элегантный Бакасетас одним пасом обрезал троих на 49-й минуте - Масурасу оставалось только не промазать в открытый дальний угол.

