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Одного гола хватило. Нидерланды - Ирландия 1:0. Обзор матча и видео гола
Нидерланды - Ирландия 1:0. Обзор матча и видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч 9 тура квалификации на Евро-2024. Нидерланды - Ирландия 1:0.
Единственный гол в игре забил нападающий сборной Нидерландов на 12-й минуте, как не пыталась сравнять счет Ирландия, матч завершился победой хозяев.
Евро-2024, квалификация, 9 тур, группа B
Нидерланды - Ирландия 1:0
Гол: Вут Вегхорст 12.
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