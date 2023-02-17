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Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса

Лига Европы
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А еще о том, как Минаю удалось прославиться

Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Насыщенная еврокубковая неделя позади, а это значит, что у Роберто Моралеса есть немало тем, которые он готов с вами обсудить. Впрочем, в центре внимания не только Шахтер и Днепр-1 или матчи Лиги Чемпионов - известный комментатор анализирует тупик, в который попала сборная Украины с выбором нового тренера, и отмечает лучшую рекламу для Миная.

В этом выпуске

  • 00:07 – Начинаем с Шахтера и его победы над Ренном
  • 01:15 – Кто успешно заменил Мудрика
  • 02:10 – «Что касается пороков Шахтера…»
  • 03:02 – Днепру-1 лучше сосредоточиться на УПЛ
  • 03:53 – Главный признак того, что Днепр-1 имел проблемы с АЕКом
  • 04:30 – Лига Чемпионов: дальше без Романа Яремчука и его Брюгге
  • 05:13 – Мудрик против Боруссии – проблема не только в Михаиле
  • 06:51 – ПСЖ – Бавария – ключевые персоны великой битвы
  • 09:15 – В чем Конте проиграл Пиоли
  • 10:15 – «Дела украинские» - снова о Рухе
  • 11:10 – Тупиковая ситуация с тренером для сборной
  • 12:54 – Лучший пиар для Минаю

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В статье: Роберто Моралес канал UA-Футбол
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