Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса

Насыщенная еврокубковая неделя позади, а это значит, что у Роберто Моралеса есть немало тем, которые он готов с вами обсудить. Впрочем, в центре внимания не только Шахтер и Днепр-1 или матчи Лиги Чемпионов - известный комментатор анализирует тупик, в который попала сборная Украины с выбором нового тренера, и отмечает лучшую рекламу для Миная.

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