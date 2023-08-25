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Полузащитник Славии: Заря больше фокусируется на обороне, чем Днепр-1
Лукаш Масопуст - о победе над луганским клубом
Фото: slavia.cz
Полузащитник "Славии" Лукаш Масопуст прокомментировал победу над "Зарей" (2:0) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.
"Заря" больше фокусируется на обороне и у нее очень опасные контратаки. В этом была самая большая разница. У них было три быстрых игрока, которые только и ждали какую-то хорошую ситуацию для контрыгры. "Днепр-1" же старался больше комбинировать.
В этом, наверное, заключалась самая большая разница", – ответил Масопуст.
Напомним, ответная игра "Заря" - "Славия" состоится 31 августа.
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