Полузащитник Славии: Заря больше фокусируется на обороне, чем Днепр-1

Полузащитник "Славии" Лукаш Масопуст прокомментировал победу над "Зарей" (2:0) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

"Заря" больше фокусируется на обороне и у нее очень опасные контратаки. В этом была самая большая разница. У них было три быстрых игрока, которые только и ждали какую-то хорошую ситуацию для контрыгры. "Днепр-1" же старался больше комбинировать.

В этом, наверное, заключалась самая большая разница", – ответил Масопуст.