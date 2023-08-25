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Полузащитник Славии: Заря больше фокусируется на обороне, чем Днепр-1

Лига Европы
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Лукаш Масопуст - о победе над луганским клубом

Полузащитник Славии: Заря больше фокусируется на обороне, чем Днепр-1

Фото: slavia.cz

Новина українською

Полузащитник "Славии" Лукаш Масопуст прокомментировал победу над "Зарей" (2:0) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

"Заря" больше фокусируется на обороне и у нее очень опасные контратаки. В этом была самая большая разница. У них было три быстрых игрока, которые только и ждали какую-то хорошую ситуацию для контрыгры. "Днепр-1" же старался больше комбинировать.

В этом, наверное, заключалась самая большая разница", – ответил Масопуст.

Напомним, ответная игра "Заря" - "Славия" состоится 31 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага)
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Источник:
slavia.cz

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