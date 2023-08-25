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Тренер Славии - о победе над Зарей: Должны были забить больше двух мячей

Лига Европы
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Комментарий наставника чешской команды

Тренер Славии - о победе над Зарей: Должны были забить больше двух мячей

Фото: slavia.cz

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Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски поделился мыслями после победы над "Зарей" (2:0) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

"Я думаю, что игра в первом тайме была с нашей стороны превосходной. К сожалению, она не увенчалась самым главным – голами. Результативность была очень близка к тому, что мы показывали с "Днепром-1". Мы создавали большое давление, было очень много опасных ситуаций. Были отличные индивидуальные выступления и большое давление на соперника с мячом, но, к сожалению, мы не реализовали моменты, хотя их было много.

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Шло время и даже после замен нам не удавалось забить желанный первый гол. Но, к счастью, мы забили гол с углового и сумели вскоре забить второй. Победа – это хорошая стартовая позиция, с другой стороны, учитывая нашу игру, мы должны были забить больше, чем два гола", – отметил Трпишовски.

Ответная игра между "Зарей" и "Славией" состоится 31 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага) Индржих Трпишовски
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Источник:
slavia.cz

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