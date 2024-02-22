ЛЕ. Спортинг - Янг Бойз 1:1. Португальцы на голову выше

1/16 финала Лиги Европы. Второй матч

22.02.2024. "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

"Спортинг" - "Янг Бойз" 1:1 (4:2 по итогам двух матчей)

"Спортинг": Адан, Куарежма (Нету 80), Диоманде, Инасиу (Сантуш 46), Эсгаю (Фреснеда 84), Хьюлманд (Коиндреди 63), Браганса, Матеус Рейс, Эдвардс, Дьокереш, Тринкау (Гонсалвеш 63)

"Янг Бойз": фон Бальмос, Джанко (Блум 61), Лустенбергер, Аменда, Хаджам (Перссон 61), Лаупер (Лакомий 78), Малеш, Ниассе, Монтейро, Иттен (Ганвуля 61), Мешак Элия (Мвука Мугиша 67)

Голы: Дьокереш 13 - Ганвуля 84 (пен)

Нереализованный пенальти: Дьокереш 57 (сейв)

Предупреждения: Аменда 87, Лустенбергер 90+4

"Спортинг" в первом матче обеспечил себе комфортный результат. Самое трудное было позади, ведь победа 1:3 на выезде почти решила все вопросы. Такие мысли не были безосновательными. Игра португальцев и их форма в целом впечатляет.

Домашний ответный матч "львы" начали не вспоминая счет игры недельной давности. Мы видели стандартный быстрый "Спортинг". Аморим, как и говорил, провел ротацию. Правда, на игре это не отразилось, ведь тренер обращается к такой практике регулярно. В отличие от многих своих коллег. Швейцарцы, казалось, решили переждать стартовый натиск соперника, а уже потом пытаться отыгрываться. Мысли оказались ошибочными.

Гол "Спортинга" на 14-ой минуте был закономерным. Тринкау сбросил мяч на Дьокереша, а тот с линии штрафной площадки попал в правую девятку. Защита "Янг Бойз" сначала в этом эпизоде пыталась отобрать мяч у Тринкау, а потом почему-то остановилась, не мешая обрабатывать и наносить удар Дёкерешу. Швед демонстрирует феноменальное выступление в текущем сезоне. Сегодняшнее взятие ворот стало для него 29-м в сезоне. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 29! И это еще играть несколько месяцев. Интересно, отпустят ли португальцы своего бомбардира летом? Претендентов точно будет много.

Позже "Спортинг" перешел в более лайтовый режим. Однако даже несмотря на это "Янг Бойз" выглядел беспомощно. "Пчелы" пытались пробраться к воротам соперника через центр. А там шансов не было. Вообще, честно говоря, швейцарцы удивляли отсутствием хотя бы каких-то интересных решений на поле. Такое ощущение, будто им не очень-то и хотелось отыгрываться. Почему было не попробовать выходить в атаки через фланги, или делать хотя бы какие-то длинные переводы/подачи поближе к воротам Адана? Голкипер "Спортинга" в первом тайме просто отдыхал.

Второй тайм почти не изменил картины. На 55-ой минуте в ворота "Янг Бойз" арбитр назначил пенальти за фол Лустенбергера. Дьокереш уже видел как забивает свой юбилейный гол в сезоне, однако фон Бальмос решил, что это произойдет не сегодня. Голкипер отгадал, что швед будет бить в правый угол, а затем справился с добиванием. Таким образом, фон Бальмос отразил 11-метровый во второй игре подряд. В последнем туре чемпионата он тоже отметился такими успешными действиями.

На вратаре у швейцарцев держалось почти все. Если бы не он, "Спортинг" мог забивать еще, и еще. Вспоминаем супер-сейвы после ударов Брагансы и Дьокереша. Португальцы продолжали играть в своё удовольствие. И это было понятно. Зачем тратить силы, если счет в их пользу, и уже через несколько дней надо ехать в гости к "Риу-Аве". Желто-черные разочаровывали. У них почти ничего не получалось: ошибались в передачах, действовали слишком предсказуемо, почти не наносили ударов по воротам. К счастью для них в конце игры Эдвардс сыграл рукой в своей штрафной площадке. Пенальти реализовал Ганвуля.

Но этот гол уже ничего не решал. Швейцарцам и так повезло с этим пенальти, учитывая их игру. Показатель xG в этом поединке 3,36 против 0,91. Намек понятен. Лидеры чемпионата Португалии оказались на голову выше чемпионов Швейцарии. Что ж, гостям стоит радоваться ничьей, а "Спортинг" ждем в 1/8 финала Лиги Европы. Такие команды нам нужны.