Лига Европы. Бенфика - Рейнджерс 2:2. Все решится в Глазго

Лига Европы.

1/8 финала, первый матч

Лиссабон. "Эстадио да Луж"

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

"Бенфика" - "Рейнджерс" 2:2

Голы: Ди Мария 45+2, Голдсок 67(авт) - Лоренс 7, Стерлинг 45+5

"Бенфика": Трубин - Ба(Фернандес), А. Силва, Отаменди, Аурснес - Невеш, Флорентину - Нерес(Гувея), Р. Силва, Ди Мария - Кабрал(Леонардо)

"Рейнджерс": Батленд - Тавернье, Голдсон, Суттар, Йилмаз - Диоманде, Ландстрем - Стерлинг(Маккиннон), Лоуренс(Джек), Ф. Силва(Маккосленд) - Дессерс(Руф)

Предупреждения: Ди Мария, Ба - Стерлинг, Батленд, Йилмаз

"Бенфика" крайне неудачно проводит последние матчи, после поражения от "Спортинга", "орлы" разгромно проиграли "Порту" со счетом 5:0. Проблемы в защите преследуют лиссабонцев на протяжении всего сезона, подопечные Шмидта любят атаковать большими силами, при этом не успевают перекрывать свободные зоны в защите, чем соперники довольно часто пользуются в контратаках.

Уже с первых минут матча хозяева бросились вперед на защитные редуты шотландцев, пытаясь реабилитироваться перед родными болельщиками на "Эстадио да Луж", но гости смогли их обезоружить при первой же возможности - организовав контратаку, которая завершилась забитым голом в ворота Анатолия Трубина, Диоманде получил мяч на левом фланге и навесил в центр штрафной площади на абсолютно никем не прикрытого Лоуренса, который головой отправил мяч в сетку.

Пропущенный гол немного поубавил настроение хозяев, и матч продолжился уже в более спокойном темпе. Зажигательным получился конец первого тайма, на 45+2 минуте хозяева зарабатывают право на одиннадцатиметровый, после просмотра арбитром видеоповтора, Суттар во время подачи углового рукой задел мяч в собственной штрафной площадке. Анхель Ди Мария реализовал стандарт, но равным счет был недолго. Уже через три минуты гости снова повели в счете, и снова защита провалилась, Фабио Силва сделал прострел в штрафную на дальнюю штангу, где первым на мяче был Стерлинг, 1:2 и "орлы" уходят на перерыв расстроенными.

"Бенфика" превосходила своего соперника и во владении, и в ударах, но перевоплотить это в забитый мяч не могла, поэтому в середине второго тайма им на помощь снова пришли защитники "Рейнджерс", которые сами привезли себе беду, на этот раз срезав мяч в собственные ворота после подачи со штрафного удара.

После пропущенного гола гости начали играть более раскованно, видимо, чувствуя в себе силы подловить соперника еще раз, такая игра соперника открыла больше пространства для маневров быстрым футболистам португальской команды, которые моментами атаковали очень опасно и казалось, что именно они смогут вырвать победу в родных стенах.

Но матч закончился с боевым счетом - 2:2, это уже третья подряд результативная ничья между этими командами, несколько лет назад они встречались на групповой стадии, и тогда матчи завершились со счетом 2:2 и 3:3. Через неделю - ответный матч, и на этот раз победитель должен определиться.