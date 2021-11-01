ПСЖ раздумывает над расторжением контракта с Рамосом

Руководство "ПСЖ" стало присматриваться к варианту с расторжением контракта с Серхио Рамосом, который так и не дебютировал за клуб, сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien. Врачи все ещё не имеют точных сроков восстановления защитника.

Сообщается, что в "Пари Сен-Жермен" обеспокоены состоянием здоровья и физической формой Рамоса, который пока так и не дебютировал после перехода из "Реала" на правах свободного агента прошлым летом.

Серхио несколько раз получал мышечные повреждения и стремился как можно скорее вернуться в строй, однако поспешность приводила к тому, что возникали новые проблемы.

Известно, что сейчас Рамос все еще испытывает боль во время индивидуальных тренировок.

Ранее спортивный директор парижан Леонардо заявил: "Испанская пресса раскручивает эту тему. Но мы изначально знали ситуацию Серхио".

Согласно информации Transfermarkt Серхио с начала 2021 года пропустил 174 дня из-за повреждений. Портал оценивает 35-летнего защитника в 10 миллионов евро.