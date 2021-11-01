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ПСЖ раздумывает над расторжением контракта с Рамосом
У защитника серьёзные проблемы со здоровьем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Руководство "ПСЖ" стало присматриваться к варианту с расторжением контракта с Серхио Рамосом, который так и не дебютировал за клуб, сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien. Врачи все ещё не имеют точных сроков восстановления защитника.
Сообщается, что в "Пари Сен-Жермен" обеспокоены состоянием здоровья и физической формой Рамоса, который пока так и не дебютировал после перехода из "Реала" на правах свободного агента прошлым летом.
Серхио несколько раз получал мышечные повреждения и стремился как можно скорее вернуться в строй, однако поспешность приводила к тому, что возникали новые проблемы.
Известно, что сейчас Рамос все еще испытывает боль во время индивидуальных тренировок.
Ранее спортивный директор парижан Леонардо заявил: "Испанская пресса раскручивает эту тему. Но мы изначально знали ситуацию Серхио".
Согласно информации Transfermarkt Серхио с начала 2021 года пропустил 174 дня из-за повреждений. Портал оценивает 35-летнего защитника в 10 миллионов евро.
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