  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ раздумывает над расторжением контракта с Рамосом
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ раздумывает над расторжением контракта с Рамосом

Франция
Обновлено
(1 голосов)

У защитника серьёзные проблемы со здоровьем

ПСЖ раздумывает над расторжением контракта с Рамосом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Руководство "ПСЖ" стало присматриваться к варианту с расторжением контракта с Серхио Рамосом, который так и не дебютировал за клуб, сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien. Врачи все ещё не имеют точных сроков восстановления защитника.

Сообщается, что в "Пари Сен-Жермен" обеспокоены состоянием здоровья и физической формой Рамоса, который пока так и не дебютировал после перехода из "Реала" на правах свободного агента прошлым летом.

Серхио несколько раз получал мышечные повреждения и стремился как можно скорее вернуться в строй, однако поспешность приводила к тому, что возникали новые проблемы.

Известно, что сейчас Рамос все еще испытывает боль во время индивидуальных тренировок.

Ранее спортивный директор парижан Леонардо заявил: "Испанская пресса раскручивает эту тему. Но мы изначально знали ситуацию Серхио".

Согласно информации Transfermarkt Серхио с начала 2021 года пропустил 174 дня из-за повреждений. Портал оценивает 35-летнего защитника в 10 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
italiano
01.11.2021 в 20:19
Норм развёл любителей Духа Футбола))))
Ответить
+1
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
01.11.2021 в 19:03
Давай СерГей до другана Ниряльдо)))
Ответить
+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
01.11.2021 в 19:24
а то с пенальтесси уже наигрался? ))
Ответить
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
01.11.2021 в 18:54
Довы.бывался Рамос. Карма, она такая, не знаешь, когда отзовется. Закончил бы нормально в РМ, как предлагали 1+1, но нет, понты дороже.
Ответить
+2
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
01.11.2021 в 20:12
тільки тебе чомусь карма нічому не вчить, бо тупий занадто. жалко тебе, алкашня а з Рамосом все гуд буде. дєнєжку отримає і вилікується
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...