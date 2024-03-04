ПСЖ ожидает, что Мбаппе вернёт клубу до 150 млн евро

Руководство "Пари Сен-Жермен" ожидает, что нападающий Килиан Мбаппе выплатит клубу процент от своего трансферного бонуса в случае перехода в мадридский "Реал", сообщает AS.

По информации источника, эта сумма может составить от 100 до 150 миллионов евро. Таким образом, парижане намерены осуществить своего рода "тайный" трансфер, выручка с которого позволит оставить клуб в благоприятном финансовом положении.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе официально подпишет контракт с "Реалом" первого июля.

На счету французского форварда 32 гола и 7 результативных передач в 33-х матчах за "ПСЖ" во всех турнирах в нынешнем сезоне.