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ПСЖ ожидает, что Мбаппе вернёт клубу до 150 млн евро
От Килиана запрашивают солидную сумму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Пари Сен-Жермен" ожидает, что нападающий Килиан Мбаппе выплатит клубу процент от своего трансферного бонуса в случае перехода в мадридский "Реал", сообщает AS.
По информации источника, эта сумма может составить от 100 до 150 миллионов евро. Таким образом, парижане намерены осуществить своего рода "тайный" трансфер, выручка с которого позволит оставить клуб в благоприятном финансовом положении.
Напомним, ранее сообщалось, что
На счету французского форварда 32 гола и 7 результативных передач в 33-х матчах за "ПСЖ" во всех турнирах в нынешнем сезоне.
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