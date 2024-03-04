  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ ожидает, что Мбаппе вернёт клубу до 150 млн евро
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ ожидает, что Мбаппе вернёт клубу до 150 млн евро

Франция

От Килиана запрашивают солидную сумму

ПСЖ ожидает, что Мбаппе вернёт клубу до 150 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Пари Сен-Жермен" ожидает, что нападающий Килиан Мбаппе выплатит клубу процент от своего трансферного бонуса в случае перехода в мадридский "Реал", сообщает AS.

По информации источника, эта сумма может составить от 100 до 150 миллионов евро. Таким образом, парижане намерены осуществить своего рода "тайный" трансфер, выручка с которого позволит оставить клуб в благоприятном финансовом положении.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе официально подпишет контракт с "Реалом" первого июля.

На счету французского форварда 32 гола и 7 результативных передач в 33-х матчах за "ПСЖ" во всех турнирах в нынешнем сезоне.

По теме
yellow-arrow
Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
yellow-arrow
Лига 1. Лион – Ланс 0:3. Кроваво-золотые снова в гонке за Европу
yellow-arrow
Лига 1. Брест закрепляется на втором месте, Метц добыл первую победу в 2024-м 
Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2024 в 15:43
клоуны! если в контракте был такой пункт, то могут претендовать, а так - буй!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2024 в 15:43
клоуны! если в контракте был такой пункт, то могут претендовать, а так - буй!
Ответить
0
1
Algrab (Костопiль)
04.03.2024 в 17:05
Не тобі вирішувати, клоун...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости