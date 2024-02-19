Мбаппе станет игроком Реала 1 июля - Marca

Авторитетное испанское издание Marca сообщает, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и мадридский "Реал" две недели назад заключили и подписали соглашение, согласно которому с 1 июля французский нападающий станет новым игроком "королевского клуба". Контракт между сторонами будет заключён до 2029 года.

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По данным источника, в прошлый вторник футболист встретился с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи, чтобы известить его о том, что 30 июня он покинет клуб, и попросил не делать новых предложений о продлении контракта.

В составе "красно-синих" Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период 25-летний форвард принял участие в 290 поединках команды во всех турнирах, в которых отличился 243 забитыми мячами и 105 результативными передачами. Действующее соглашение Килиана с парижским клубом рассчитано до лета 2024 года.