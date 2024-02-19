  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мбаппе станет игроком Реала 1 июля - Marca
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе станет игроком Реала 1 июля - Marca

Испания
Обновлено

Почти официально

Мбаппе станет игроком Реала 1 июля - Marca

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Авторитетное испанское издание Marca сообщает, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и мадридский "Реал" две недели назад заключили и подписали соглашение, согласно которому с 1 июля французский нападающий станет новым игроком "королевского клуба". Контракт между сторонами будет заключён до 2029 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным источника, в прошлый вторник футболист встретился с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи, чтобы известить его о том, что 30 июня он покинет клуб, и попросил не делать новых предложений о продлении контракта.

В составе "красно-синих" Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период 25-летний форвард принял участие в 290 поединках команды во всех турнирах, в которых отличился 243 забитыми мячами и 105 результативными передачами. Действующее соглашение Килиана с парижским клубом рассчитано до лета 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Тебас - о деле Негрейры: Это худшее, что было и будет в истории испанского футбола
yellow-arrow
Лионель Месси высказался о 16-летнем вундеркинде Барселоны Ламине Ямале
yellow-arrow
Лунин прокомментировал ничью Реала в матче Ла Лиги
Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости