Не Мбаппе единым. Шорт-лист ПСЖ на лето 2024 года впечатляет

Париж начинает привыкать к мысли, что в следующем сезоне (2024/2025) Лига 1 и ПСЖ останутся без звезды по имени Килиан Мбаппе. Слухи о предполагаемых новичках, конечно, преувеличены. В ПСЖ видят Салаха, Гави, Бернарду Силву, Сане, Осимхена и многих других. Выбор огромный, но хотелось бы поговорить о более очевидных кандидатурах для Луиса Энрике и его нового проекта.

Рафаэл Леау

Луиш Кампуш, спортивный директор ПСЖ очень хочет видеть португальского нападающего "Милана" в составе "парижан". Рафаэл, конечно, не Килиан. Но сегодня Леау - один из самых лучших инсайдов Европы. Луис Энрике может использовать португальца на левом фланге и создать шикарное атакующее трио - Дембеле (справа) - Коло Муани (центр) - Леау (слева). Эта троица имеет шанс стать динамичной и креативной атакующей силой ПСЖ.

К португальскому вингеру присматривается и "Барселона". Каталонцы готовы избавиться от Кунде, Араухо, Френки де Йонга ради приобретения Леау. Но вряд ли они могут соперничать с толстым кошельком "парижан". Думаю, у ПСЖ есть шанс обогнать всех конкурентов и подписать Леау, если сам футболист будет готов вернуться в Лигу 1. Пока что Рафаэл отвергает любые предложения не только от ПСЖ, а и других топ-клубов, объясняя отказ преданностью "Милану", который, как говорит сам Леау, "вырастил из него отличного футболиста".

Лени Йоро

Больше никаких звезд-ветеранов. ПСЖ стоит на пути создания нового проекта со ставкой на молодежь. Лени Йоро - 18-летний французский защитник "Лилля", на мой взгляд, может хорошо вписаться в систему Луиса Энрике. Несмотря на свой возраст, Лени демонстрирует высокий футбольный интеллект. Защитник обладает хорошим дриблингом, не боится идти в отбор, его точные передачи разгоняют атаки. У Лени отличный дальний удар. Тренерский штаб "Лилля" восхищается способностью молодого футболиста учиться, анализировать и прогрессировать.

Уже сегодня французская пресса сравнивает Лени с Вильямом Салибой. У Лени 92,5 % успешных передач. Партнеры Йоро точно знают, что отдавая ему пас, команда не потеряет мяч. Защитник совершает 1,2 отбора и 1,4 перехвата, 62,2 передачи за 90 минут. В копилке Йоро уже два гола в Лиге 1 - "Ренну" (16.09.2023) и "Тулузе (12.11.2023) и один в Лиге конференций – "Риеке" (24.08.2023).

Защитник давно попал в сферу интересов "Ливерпуля", "Реал Мадрида" и "Манчестер Юнайтед". Думаю, Кампуш приложит максимум усилий для приобретения молодого дарования.

Хави Симонс

Молодой нидерландский полузащитник (20 лет) летом 2024 года должен вернуться из аренды ("РБ Лейпциг"). Есть все предпосылки, что ПСЖ в этот раз оставит Симонса в Париже.

Несмотря на юный возраст, полузащитник уже может похвастаться маленькими успехами во взрослом футболе. Начинал постигать азы футбола Симонс в "Ла Масии". "Барселона" не скрывала восхищения талантом семилетнего нидерландца (родился Хави в Амстердаме, а через три года родители переехали в Испанию). В каталонском клубе мальчик получил множество лестных сравнений: "Он похож на Рональдиньо"; "У Симонса дриблинг, как у великого Иньесты"; "В игре Симонса есть что-то от Месси". К основе "Барсы" Хави так и не подобрался. В 16 лет парня подписал ПСЖ, опередив мадридский "Реал" и английский "Челси". В 19 лет парижане отдали Симонса в аренду в ПСВ, где юный талант показал всю свою силу дриблинга, креатива, точных передач. Одним словом, тренировки в "Ла Масии" не прошли даром. Летом 2023 года возвращение Симонса в ПСЖ завершилось очередной арендой в "РБ Лейпциг". В Бундеслиге Хави не затерялся и продолжил прогрессировать.

Нельзя сказать, что креативный атакующий полузащитник с тонкими, творящими чудеса передачами, на все сто процентов может вписаться в систему Луиса Энрике. Но, учитывая возраст футболиста, испанский тренер может перестроить полузащитника под свой предсказуемый футбол.

Хвича Кварацхелия

В сезоне 2022/2023 дуэт "Наполи" - Осимхен и Кварацхелия гремел на всю Европу. У Хвичи в активе 34 матча, 12 голов, 10 ассистов (Серия А). Нынешний сезон не удался у грузина, как впрочем и у "Наполи". Вероятно, все идет к тому, что Кварацхелии пора что-то менять. Летом 2023 года ПСЖ предлагал за футболиста огромные деньги - 180 миллионов евро (готовились к прощанию с Мбаппе). Это лето может стать продолжением трансферной истории. Для Хвичи, думаю, уход из "Наполи" станет хорошим шансом расправить поникшие крылья. Иначе грузин рискует повторить судьбу Марека Гамшика. Словацкий футболист отказывал всем топ-клубам, оставаясь верным "Наполи" на протяжении 12 лет. В итоге, на год уехал в Китай, вернулся в Европу в шведский "Гетеборг", поиграл в Турции и тихо завершил карьеру в 2023 году.

Стоит отметить, что Кварацхелия наиграл себе проблемы с главным тренером. Франческо Кальцона заменил футтболиста в матче с "Барселоной" (Лига чемпионов, 21.02.2023) на 68-ой минуте. У Хвичи откровенно не шла игра. Но амбиции и обида затмили справедливость решения тренера. Уходя с поля горячий грузин не пожал руку Кальцона и первым покинул стадион после финального свистка. Кальцона молчать не стал. Скандал замяли, но осадок остался. Почему бы Кварацхелии не поменять Италию на Францию? Тем более, что ПСЖ не оставил надежду приобрести грузина.

Виктор Осимхен

Нападающий "Наполи" - одна из приоритетных целей спортивного директора "столичных" Луиша Кампуша. "Волшебник трансферов" (так называют Кампуша в футбольных кругах) давно знаком с футболистом. Именно Кампуш нашел Осимхена в Нигерии в 2017 году. Благодаря Кампушу Виктор засиял в "Лилле". Летом 2023 года ПСЖ делал попытки переманить нигерийца в Париж. Но "Наполи" повесил настолько непомерный ценник на нападающего, что парижане приостановили переговоры. Не секрет, что гранды АПЛ тоже охотятся за нападающим. "Челси" спит и видит Осимхена в составе своей команды. Сам Виктор недавно признался, что хотел бы выступать в АПЛ. Все шло к предварительной подготовке трансферной сделки. Но, по данным The Athletic, ПСЖ предложил нападающему зарплату вдвое больше, чем "Челси". Деньги решают практически все. Поэтому Осимхен перевел свой взор в сторону ПСЖ.

Френки де Йонг

Нидерландского полузащитника "Барселоны" Париж мечтал приобрести в 2019 году. Но на трансфер не дал согласие Месси. Сегодня, учитывая плачевное финансовое состояние "Барселоны" и требования разгрузить зарплатную ведомость (Де Йогн получает 30 миллионов евро в год), ПСЖ находится в очень выгодном положении. Блокировать сделку тоже некому. У парижан развязаны руки.

А нужен ли Де Йонг ПСЖ? Вероятно - да. Луис Энрике может красиво вписать нидерландца в схему 4-3-3. Де Йонгу отдать роль глубоко плеймейкера, который может уверенно выходить из-под прессинга, контролировать мяч и точными передачами разгонять атаки. У большинство топ-клубов АПЛ есть такие футболисты: Родри у "Манчестер Сити", Деклан Райс у "Арсенала". Де Йонга имеет шанс стать ключевым игроком ПСЖ. И, что важно, не идти на значительное снижение зарплаты, которое требует новый контракт футболиста с "Барселоной".

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