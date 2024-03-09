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Лига 1. Ланс вторгается в бой за ЛЧ, Лион возвращается на победную тропу
Невероятно важный результат для подопечных Франка Эса
Фото: Racing Club de Lens, twitter
Лига 1. 25-й тур
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Брест 1:0
Гол: Агилар 32
Ланс: Самба, Агиляр, Гради, Данзо, Хусанов, Франковски, Менди (Абдул-Самед, 82), Давид Кошта (Томассон, 82), Эль-Энауи, Сотока, Ваи (Саид, 72)
Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Дель Кастийо (Браими, 81), Маньетти (Мартен, 71), Камара (Думбия, 71), Ле Дуарон (Перейра Лаже, 58), Мунье (Сатриано, 58)
"Ланс" прервал 13-матчевую беспроигрышную серию "Бреста", минимально обыграв команду Эрика Руа на своём поле. Невероятная форма гостей в последние месяца обеспечила им вторую строчку в таблице с отрывом в 4 очка от ближайшего конкурента. Потому "Лансу" жизненно важно было добыть победу над прямым конкурентом, чтобы претендовать на ещё один сезон Лиги Чемпионов.
И они сделали это в невероятно выдержанной манере. Возможно, "Ланс" не лучшим образом выступил в еврокубках в этой кампании. Но это был важный опыт, научивший романтичную команду Франка Эса играть в сухой и прагматичный футбол. Этим они "Брест" и взяли.
"Ланс" начал довольно осторожно, не пытаясь всеми силами захватить инициативу. Тем не менее, игру они контролировали с самого начала. Шикарно действовали без мяча и практически не подпускали соперника к своим воротам (1 удар за полчаса). Хозяева выжидали свой шанс, который буквально упал на голову Рубену Агилару, открывшего счёт на 32-й минуте ударом со второго этажа.
После этого "Ланс" отдал мяч оппоненту и целый час внимательно оборонялся, не допустив ни единого реального шанса до финального свистка. 1:0. "Ланс" сравнивается с третьим "Монако", которому завтра играть в Страсбуре, и на очко опережают "Лилль", которым предстоит вызов в виде набравшего ход "Ренна".
Лорьян, Мустуар
Лорьян – Лион 0:2
Голы: Тальяфико 52, Балде 64
Лорьян: Мвого, Лапорт (Крупи, 81), Туре, Аджей, Ле Бри, Кацерис, Бакайоко (Луза, 73), Абержель, Понко (Тосин, 73), Кари (Буанани, 73), Бамба (Дьенг, 81)
Лион: Антони Лопеш, Мата, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико, Матич (Диавара, 90), Толиссо, Какре, Бенрахма (Энрике, 76), Балде (Орбан, 66), Фофана (Шерки, 66)
Ранее "Лион" вернулся на победную тропу, на выезде одолев выздоровевший в последние недели "Лорьян". Выход "мерлузовых" из зоны вылета во многом был связан с формой зимнего новичка Мохамеда Бамба, забившего 6 голов в 6 предыдущих турах. Ивуарийцу "ткачи" дали пробить всего один раз за игру, да и то уже при счёте 0:2. Потому очередной сенсации "Лорьян" не создал.
Всё, что им удалось, – это сдержать Олимпик до перерыва. В первые 45 минут хозяева вообще ничего не создали (0.02 ожидаемых гола), но и "Лион" неплохо сдерживали – единственный шанс в дебюте был у Бенрахма, но с острого угла он голкипера переиграть не сумел. Зато после перерыва "Лион" нашёл чем удивить соперника. Который так и не вернулся в игру после пропущенного в начале второй половины гола.
Тальяфико неожиданно ворвался в штрафную и пробил головой под перекладину, откликнувшись на навес. А менее чем через четверть часа Балде буквально с той же точки в контратаке поставит точку. 0:2. О выживании "Лион" точно может не волноваться. Но и на большее претендовать уже поздно.
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