Мбаппе: Я до сих пор ничего не объявлял о своем будущем

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе продолжает держать интригу относительно своего будущего.

"Я до сих пор ничего не объявил о своем будущем, потому что мне нечего объявлять. Я всегда говорил, что когда мне будет что говорить, я сделаю это как мужчина".