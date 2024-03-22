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Мбаппе: Я до сих пор ничего не объявлял о своем будущем
Французский игрок ответил на вопросы относительно своего будущего
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе продолжает держать интригу относительно своего будущего.
"Я до сих пор ничего не объявил о своем будущем, потому что мне нечего объявлять. Я всегда говорил, что когда мне будет что говорить, я сделаю это как мужчина".
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У Килиана заканчивается контракт с "ПСЖ" в июне 2024 года. Ожидается, что игрок присоединится к "Реал Мадриду".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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